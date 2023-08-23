Messenger ve Instagram'a Uçtan Uca Şifreleme Geliyor!

Meta bugün yaptığı açıklamada, şirketin bu yılın sonuna kadar Messenger için uçtan uca şifrelemeyi varsayılan olarak etkinleştirmeyi planladığını söyledi. Teknoloji devi ayrıca uçtan uca şifreleme özellikleri testini "milyonlarca kişinin daha sohbetlerine" genişletiyor.

Şirket yıllardır Messenger'da uçtan uca şifreleme özellikleri geliştiriyor ancak bunların çoğu isteğe bağlı ya da deneyseldi. Meta, 2016 yılında "gizli konuşmalar" modu aracılığıyla ilk kez uçtan uca şifreleme koruması sunmaya başlamıştı.

2021'de uygulamadaki sesli ve görüntülü aramalar için böyle bir seçenek sunarken şirket ardından Ocak 2022'de grup sohbetleri ve aramaları için uçtan uca şifreleme seçeneği sunmak üzere yine benzer bir hamle yaptı. Ağustos 2022'de ise bireysel sohbetler için uçtan uca şifrelemeyi ilk kez geniş kapsamda test etmeye başladı.

Şirketin veya başkalarının kullanıcıların sohbet mesajlarına erişememesi için uçtan uca şifrelemeyi etkinleştirmesi konusunda Meta üzerinde artan bir baskı var. Nebraska'da bir kız çocuğu ve annesinin, Meta'nın DM'lerini polislere teslim etmesinin ardından Temmuz ayında kürtaj suçlamalarını kabul etmesiyle bireysel iletişimin korunması daha önemli hâle geldi.

Meta, Uçtan Uca Şifreleme Sürecinde Yaşadığı Zorlukları Anlattı

Bu ayın başlarında dijital haklar savunuculuğu grubu Fight for the Future'a yazdığı bir mektupta Meta'nın gizlilik sorumlusu yardımcısı Rob Sherman, Messenger'ın kullanıma sunulmasının ardından Instagram DM'lerine uçtan uca şifreleme getireceklerini söyledi. Ayrıca mühendislik zorlukları nedeniyle "test aşamasının beklediklerinden daha uzun sürdüğünü" de belirtti.

Bir blog yazısında ise şirket Messenger için şifreleme özellikleri oluştururken önemli zorluklar yaşandığını açıkladı. Şirket, eski sunucu mimarisini bir kenara bırakmak ve PIN gibi korumalar aracılığıyla insanların sohbet geçmişlerini yönetmeleri için yeni bir yol oluşturmak zorunda olduğunu söyledi.

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