Milyonlarca Kişi Etkilenmişti: Instagram'daki Kritik Sorun Çözüldü

Instagram kullanıcıları, uzun zamandır önemli bir sorunla karşı karşıyaydı. Bu sorun, kullanıcıların hikâyelerinin normalde olduğundan birkaç kat daha az görüntülenmesine neden oluyordu. Sosyal medya kullanıcılarından gelen yoğun şikâyetlerin ardından platform harekete geçti.

Instagram'da Hikâyelerin Erişim Sorunu Düzeltildi

Sosyal medya platformunun hikâyeler özelliğinde yaklaşık bir yıldır devam eden görünürlük sorunu yüzünden hikâyeler daha az kişiye ulaşıyordu. Bunun sonucunda ise içerik üreticilerinin etkileşim oranında ciddi bir düşüş meydana geliyordu.

Bir içerik üreticisi eğer gün içinde art arda çok fazla hikâye paylaşırsa otomatik olarak paylaşımlarının görünürlüğü azalıyordu. Kullanıcıların paylaşılan hikâyeleri gözden kaçırmasına neden olan durumdan ise çok sayıda kişi şikâyetçiydi. Bunun diğer kullanıcılarla etkileşim kurmanın önünde büyük bir engel oluşturduğunu düşünüyorlardı.

Instagram sonunda milyonlarca içerik üreticisini etkileyen bu sorunu çözmek üzere kollarını sıvadı. Instagram Başkanı Adam Mosseri, hikâyelerin geniş kitlelere ulaşmasını engelleyen sorunun düzeltildiğini bir video ile duyurdu. Mosseri, hata çözüme kavuşturulmuş olsa da bunun her hikayenin izleneceği anlamına gelmediğini de vurguladı.

Açıklamaya göre Instagram'da artık gün içinde art arda hikâye paylaştığınızda bunun hikâyelerin görünürlüğüne hiçbir etkisi olmayacak. Normalde ulaşabileceğiniz görüntüleme sayısına ulaşmaya devam edeceksiniz. Fakat insanlar yine de hikâyelerinize bakmamayı tercih edebilir. Bu değişiklik, hikâyelerinizi ilk sıraya yerleştirmeyecek. Hikâyenizin sırası yine kullanıcının hesabınızla olan etkileşimine göre belirlenecek.

Instagram'da Hikâyelerle Etkileşimi Arttırmaya Devam Edebilirsiniz

Hikâyeler, içerik üreticileri tarafından genellikle takipçilere ulaşmak, onları bilgilendirmek ya da sadece hayatından günlük kareler paylaşmak için tercih ediliyor. Takipçi kitlesi ile etkileşim kurmanın en iyi yollarından biri olarak görülüyor.

Çıkartma bölümünde yer alan anket ve benzeri birçok özellik de kullanıcıların paylaşımınızla etkileşimde bulunma olasılığını oldukça arttırıyor. Hikâyelerin görünürlüğünü sınırlayan sorun da çözüme kavuştuğuna göre hikâye paylaşmaya kaldığınız yerden devam edebilir ve hikâyelerin avantajlarından yararlanabilirsiniz.

Hikâyeler için sunulan çeşitli özellikleri kullanarak daha fazla kullanıcıya ulaşmaya başlayabilirsiniz. Ayrıca Instagram takipçi arttırma yöntemleri ile daha fazla etkileşim kazanmanızı sağlayacak yeni takipçiler de kazanabilirsiniz.