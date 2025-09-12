WhatsApp'a X Benzeri Özellik Geliyor! Önemli Sorunu Çözecek

WhatsApp, X'teki yanıt dizisine benzer bir özellik üzerinde çalışıyor. Mesajlaşma uygulamasına eklenecek yeni özellik, kalabalık gruplarda aynı anda birden fazla konu konuşulurken ortaya çıkan karmaşanın son bulmasını sağlayacak. Bununla birlikte geçmişte yapılan konuşmaları takip etmek de oldukça kolay bir hâl alacak.

WhatsApp, Yanıt Dizisi Özelliğini Test Ediyor

WhatsApp, belirli bir konu hakkında yapılan konuşmaların daha derli toplu bir şekilde görünmesini sağlayacak yeni bir özellik test ediyor. X'in (eski adıyla Twitter) yanıt dizisine benzer şekilde çalışan özellik, mesaj alıntılarının altında toplam alıntı sayısının gösterilmesine de olanak tanıyacak.

Kullanıcılar, mesajı gönderen kişinin yanıtını alıntılayarak cevap verdikçe o yanıt dizisinin sayısı artmaya devam edecek. Kullanıcı, bu alıntının üzerine basarak sohbet geçmişini tertemiz bir ekranda görebilecek. Bu yanıt dizisine eklenen her yeni yanıtın doğrudan konuşmanın bir parçası olarak alınması sayesinde sohbeti başından sonuna kadar incelemek mümkün olacak.

Bu, WhatsApp gruplarını günlük olayların konuşulduğu bir yerden ziyade foruma dönüştürecek bir özellik gibi görünüyor. İlk mesajı yeni konu, bu mesaja verilen yanıtları ise konunun altına yapılan yorumlar olarak düşünebilirsiniz. Aklınızdaki konu hakkında tartışma başlatabilir ve diğer katılımcıların da bunu kolayca takip etmesini sağlamak için yanıt dizisini sürdürebilirsiniz.

Konuya dahil olmamış bir kişi, sohbet sona erdikten sonra alıntı dizisini açıp neler konuşulduğunu öğrenmeye başlayabilir. Bu konuşmalar tarih hakkında da olabilir, gündem hakkında da olabilir, teknoloji hakkında da olabilir. Ne hakkında sohbet edildiği fark etmeksizin herkes tarafından kullanılması muhtemel.

Yeni yanıt dizisi özelliği, kullanıcılara hem zamandan tasarruf ettirirken hem de unutulmaya yüz tutmuş forum kültürünü biraz da olsa yaşamalarına yardımcı olabilir. Peki, siz WhatsApp'ın henüz sınırlı sayıda kullanıcı ile test ettiği bu özellik hakkında ne düşünüyorsunuz? Yeni özellik ile ilgili tüm görüşlerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.