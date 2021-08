Instagram Hikayeler Özelliği İçin Büyük Yenilik!

Instagram Hikayeler özelliği için kullanıcıların hiç beklemediği bir özellik test edilmeye başlandı. Instagram ile ilgili yeni bir şeyler görmenin üzerinden geçen uzun bir zamanın ardından gelecek yeni özellikle beraber sessizlik bozulacakmış gibi görünüyor.

Yeni özellik, sosyal medya platformuna yüklenen hikayelerin kullanıcılar tarafından beğenilmesine olanak tanıyacak. Gelecekte yayımlanacak bir güncelleme ile kullanıcıların deneyimine sunulacak özellik henüz herkese açık olmasa da kullanıcılar, Alessandro Paluzzi tarafından paylaşılan görüntü sayesinde özelliğin nasıl çalışacağı ile ilgili fikir sahibi olabilir.

Uygulama geliştiricileri, yeni bir özelliği kullanıma sunmadan önce o özelliği test aşamasından geçirir. Bu, Facebook ve WhatsApp gibi sosyal medya platformlarına getirilecek özelliklerde büyük bir çoğunlukla uygulanan yaygın tekniklerden biri olarak bilinir. Instagram da aynı tekniğini kullanıyor.

Alex193a isimli Twitter kullanıcısı tarafından paylaşılan yeni bir ekran görüntüsü ve GIF ise Instagram'ın şu anda test ettiği yeni bir özelliği ortaya çıkardı.

#Instagram is working on the ability to like a Story 👀 pic.twitter.com/oj1hPutlWk