Instagram Hikayeler Özelliği İçin Büyük Yenilik!

Instagram Hikayeler özelliği için kullanıcıların hiç beklemediği bir özellik test edilmeye başlandı. Instagram ile ilgili yeni bir şeyler görmenin üzerinden geçen uzun bir zamanın ardından gelecek yeni özellikle beraber sessizlik bozulacakmış gibi görünüyor.

Yeni özellik, sosyal medya platformuna yüklenen hikayelerin kullanıcılar tarafından beğenilmesine olanak tanıyacak. Gelecekte yayımlanacak bir güncelleme ile kullanıcıların deneyimine sunulacak özellik henüz herkese açık olmasa da kullanıcılar, Alessandro Paluzzi tarafından paylaşılan görüntü sayesinde özelliğin nasıl çalışacağı ile ilgili fikir sahibi olabilir.

Instagram Hikayeler Özelliği İçin Beğeniler Geliyor

Uygulama geliştiricileri, yeni bir özelliği kullanıma sunmadan önce o özelliği test aşamasından geçirir. Bu, Facebook ve WhatsApp gibi sosyal medya platformlarına getirilecek özelliklerde büyük bir çoğunlukla uygulanan yaygın tekniklerden biri olarak bilinir. Instagram da aynı tekniğini kullanıyor.

Alex193a isimli Twitter kullanıcısı tarafından paylaşılan yeni bir ekran görüntüsü ve GIF ise Instagram'ın şu anda test ettiği yeni bir özelliği ortaya çıkardı.

#Instagram is working on the ability to like a Story 👀 pic.twitter.com/oj1hPutlWk — Alessandro Paluzzi (@alex193a) August 23, 2021

Instagram hikayeleri yapısı gereği akışta görünen normal gönderilerle aynı sayılır ancak normal bir gönderiden farklı olarak ömrü kısadır. Kullanıcı arşiv özelliği sayesinde hikayesini ileride yeniden görüntüleyebilip paylaşabilse de kullanıcılar istediği zaman o hikayeyi açıp görüntüleyemez. Bu nedenle hikayelerdeki beğeniler de normal gönderilerdeki gibi değil, daha farklı bir şekilde gelecek.

Alessandro Paluzzi'nin paylaştığı gelecekteki bir güncellemede hikayeler özelliğine eklenmesi mümkün olan beğeniler büyük bir olasılıkla kullanıcılara özel mesaj yolu ile iletilmeyecek. Kullanıcıların muhtemelen hikayenin aldığı beğeni sayısını kontrol edebileceği bir listesi olacak ve bu listede hikayeyi kimin ne kadar beğendiği görüntülenebilecek.

Actually you can put a like multiple times 👇🏻 pic.twitter.com/uPEa2gmgnm — Alessandro Paluzzi (@alex193a) August 23, 2021

Paluzzi tarafından paylaşılan ikinci görüntüden de görülebileceği üzere özelliği kullanan kişilerin herhangi bir hikayeyi birden fazla kez beğenme hakkı var. Yeni özelliğin şu anda resmi bir çıkış tarihi yok. Bununla beraber hikayenin aldığı beğenilerin 48 saat sonra görüntülenip görüntülenemeyeceği bilinmiyor ama 48 saat sonra hikayeyi görüntüleyenlerin görüntülenemediği göz önünde bulundurulursa büyük bir olasılıkla hikayeyi beğenenleri görüntülemek de mümkün olmayacak.

Son olarak özelliğin şimdilik test aşamasında olduğunu ve gelecekte değişme ihtimalinin olduğunu unutmamak gerekiyor.