Instagram Hikayelere Yeni Arkadaş Grupları Özelliği Geliyor!
Instagram'a gelecek olan yeni özellik, hikâyelere yeni arkadaş grupları eklemenize olanak tanıyacak. İşte detaylar!
Instagram gelecekte hikâyeleri yalnızca belirli arkadaş gruplarıyla paylaşmanıza izin verecek.
Instagram başkanı Adam Mosseri, kendi sayfasında yaptığı bir yayın sırasında, sosyal medya uygulamasının hikâyeleri birden fazla kitle listesiyle paylaşma özelliğini test etmeye başladığını açıkladı.
Uygulama hâlihazırda belirli arkadaşlarınızı bir listeye ekleyebilmenizi ve hikâyeleri yalnızca bu grupla paylaşabilmenizi sağlayan bir "Yakın Arkadaşlar" özelliğine sahip. Bu özellik, özellikle herkese açık bir profiliniz varsa hesabınıza platformda biraz da olsa gizlilik sağlıyor.
Hikayelere Gelecek Yeni Arkadaş Grupları Nasıl Görünüyor?
Ancak bazen en yakın arkadaş grubunuzun dışındaki insanlarla paylaşmanız gereken şeyler olabilir. Birden fazla liste oluşturma ve bu listelerle paylaşma seçeneğine sahip olmak, tanıma uymayan kişileri Yakın Arkadaşlar listenize eklemek zorunda olmadığınız ve ilgili güncellemeleri farklı insan grupları ve takipçi alt kümeleriyle paylaşabileceğiniz anlamına geliyor.
Yukarıdaki örnekte de görebileceğiniz gibi, örneğin kardeşleriniz ya da yemek yemeyi seven tanıdıklarınız için ayrı gruplar oluşturabilirsiniz. Mosseri birden fazla liste oluşturabilmekten heyecan duyuyor gibi görünse de bunun hâlâ deneysel bir özellik olduğunu ve herkese açık olarak kullanıma sunulacağının garantisi olmadığını belirtelim.
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