Instagram Hikayelerine Yorum Yapma Özelliği Geliyor!

Meta, çatısı altında bulunan popüler Instagram platformu için yeni bir özelliği daha hayata geçirdi. Ünlü şirket, sosyal medya platformunda hikayelere yorum yapma özelliğini kullanıma sundu. Detaylar haberde.

Kullanıcılar Instagram'daki Hikayelere Geçiçi Yorumlar Bırakabilecek!

Meta, bünyesi altındaki popüler sosyal medya platformu Instagram'da etkileşimi daha çok arttırmak adına yeni bir özelliğe imza attı. Şirket, platformda yer alan Hikayeler bir diğer adıyla Story alanına yorum bölümü eklemeye karar verdi. Söz konusu bölüm, halihazırda Hikayeler'de yer alan mesaj bırakma bölümünden farklı olarak herkes tarafından görütülenebilecek.

Buna göre, kullanıcıların hikayelerine yapılan yorumlar tüm takipçileri tarafından görüntülenebilecek. Öte yandan hikaye yorumları, tıpkı hikaye gönderileri gibi süresiz bir şekilde görüntülenemeyecek. Platform tarafından yapılan açıklamaya göre yorumlar, hikaye için tanınan 24 saatlik sürenin ardından kaybolacak. Bununla birlikte kullanıcılar, hikaye yayınlamadan önce yorum bölümünü kapatıp açma yetkisine sahip olacak.

Yeni özellik, şu anda platformda pek çok kullanıcının beğenisine sunulmuş durumda. İlerleyen haftalarda tüm kullanıcıların Hikayeler için yorum yapma özelliğine kavuşacağı bildiriliyor.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...