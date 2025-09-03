15 Yıllık Hasret Son Buldu: Instagram'ın iPad Uygulaması Resmen Yayınlandı

Apple’ın ilk iPad’i piyasaya sürmesinin üzerinden neredeyse 15 yıl geçti. Ancak bu süre boyunca Instagram, uygulamasını iPad’in büyük ekranına uyarlamamıştı. Kullanıcılar hep telefon uygulamasının büyütülmüş halini kullanmak zorunda kaldı. Bugün itibarıyla bu durum değişti ve Instagram iPad uygulaması resmen App Store’da yayınlandı.

Instagram Nihayet iPad Uygulamasına Kavuştu

Instagram, iPad'e özel geliştirilen uygulamasını nihayet yayınladı. Yani artık uygulamanın bir telefon ekranı boyutunda olan versiyonuna mahkum değilsiniz. Yeni uygulama, iPadOS 15.1 ve sonrası sürümlerle uyumlu şekilde çalışıyor. Artık ekran tam anlamıyla dolduruluyor ve kullanıcı deneyimi, tablete özel bir tasarıma kavuşmuş durumda.

Açılışta kullanıcılar doğrudan Reels akışına yönlendiriliyor. Hikayeler üst kısımda yer almaya devam ediyor ve sol tarafta konumlanan menü ikonlarıyla farklı sekmelere ulaşılabiliyor. Yani mobil versiyonda olduğu gibi altta bir menü yok.

Öne çıkan yeniliklerden biri de “Takip” sekmesi. Bu bölümde üç farklı akış bulunuyor: “Tümü” sekmesi takip edilen hesaplardan gelen önerileri ve Reels içeriklerini gösteriyor, “Arkadaşlar” sekmesi karşılıklı takipleşilen hesaplardan oluşuyor, “En Yeniler” sekmesi ise paylaşımları kronolojik sırayla sıralayarak en güncel içerikleri öne çıkarıyor.

Böylece kullanıcılar, yıllar önce kaldırılan ters kronolojik akışa yeniden kavuşmuş oldu. Mesajlar bölümü de iPad ekranına uyarlanmış durumda. İki panelli yapı sayesinde sohbet listesi solda, seçilen konuşma ise sağda görünüyor.

Yorumlar ise artık videonun üzerine binmek yerine yan tarafta açılıyor. Bu sayede büyük ekranın sunduğu avantaj daha verimli kullanılıyor. Uygulama şu anda App Store'dan indirilebilir durumda.