Siri'nin Geleceği Tehlikede: Apple Gerçekten de Gemini Kullanmak Zorunda Kalabilir

Apple, yapay zeka alanında kan kaybetmeye devam ediyor. Bildiğiniz üzere şirket, geçtiğimiz ay bazı üst düzey mühendislerini rakiplerine kaptırmıştı. Şimdi ise Meta, Apple'ın bu alandaki en kıdemli isimlerinden biri olan Jian Zhang'ı kablosuna kattı. Yapay zeka destekli Siri'nin geleceği açısından oldukça olumsuz olan bu gelişme, ABD'li teknoloji devini bir adım daha geri attı.

Apple’ın AI Krizi Derinleşiyor: Meta, Önemli Bir İsmi Daha Kaptı

Yapay zeka teknolojileri her geçen gün popülaritesini biraz daha artırıyor. Ancak bu durum arka planda şirketler arasında da ciddi bir rekabete neden oluyor. Yapay zeka teknolojilerinde uzman kişiler Meta, Apple, OpenAI, Microsoft ve daha pek çok kişi için "altın" değerinde. Hatta söz konusu şirketler bu kişiler içim 100 milyon doları bulan paraları gözden çıkarmış durumda.

Bu doğrultuda en agresif şirket ise Meta. Sosyal medya devi OpenAI ve Apple gibi rakiplerin AI mühendislerini cazip tekliflerle kendine çekmeyi başrıyor. Bloomberg’in haberine göre son olarak ise Apple’ın robotik alanındaki baş yapay zeka araştırmacısı Jian Zhang, Meta Robotics Studio’ya geçti.

Sadece son birkaç hafta içinde şirketin Apple Foundation Models ekibinden üç önemli mühendis daha ayrıldı. John Peebles ve Nan Du, OpenAI’a, Zhao Meng ise Claude ile tanıdığımız Anthropic’e katıldı. Bilmeyenler için Apple Foundation Models ekibi, geçen yıl tanıtılan Apple Intelligence platformunun arkasındaki ekip.

Bu durum şirketin gelecek planlarını tehlikeye atıyor. Hatta bu kriz nedeniyle, Apple’ın Google’ın Gemini isimli yapay zekasını iPhone'lara entegre etme ihtimali bile gündemde. Ayrıca Mistral AI ve Perplexity gibi şirketlerin satın alınması da seçenekler arasında yer aldı.

Apple'ın kendini bu durumdan nasıl kurtaracağı şimdilik bilinmiyor. Ancak uzmanlar yapay zeka trendinde halihazırda geride olan şirketin bir an önce önemli bir adım atmazsa ileride rakiplerine daha çok kullanıcı kaptırma ihtimali olduğu konusunda uyarıyor.