State of Play İçin Tarih Verildi! GTA 6 Sürprizi İçerebilir

State of Play, oyun dünyasının en çok beklenen etkinlikleri arasında yer alıyor. Yeni oyunların duyurulduğu ve PlayStation'a gelecek olan yapımların önemli bir kısmının çıkış tarihinin açıklandığı bu etkinlik kısa bir süre sonra yeniden düzenlenecek. Sony tarafından yapılan yeni açıklamadan sonra geri sayım resmen başladı. Zamanlama ise GTA 6'nın da bu etkinlikte önemli bir yer edinebileceğini gösteriyor.

State of Play Ne Zaman Düzenlenecek?

Sony tarafından yapılan açıklamaya göre State of Play etkinliği, 2 Haziran 2026 tarihinde düzenlenecek. Bu etkinliğin odak noktasında ise en iyi süper kahraman oyunları arasında katılmaya hazırlanan Marvel's Wolverine olacak. Şirket, söz konusu yapımın bir kez daha 15 Eylül 2026'da PlayStation mağazasına ekleneceğini belirtti.

State of Play'de Neden GTA 6'ya Yer Verilebilir?

19 Kasım 2026'da GTA serisinin en yeni oyunu olarak piyasaya sürülmesi planlanan Grand Theft Auto VI, Xbox Series X / S ve PlayStation 5 için aynı gün yayınlanacak ancak oyunun geliştiricisi, GTA 6'nın tanıtımı için Sony ile birlikte çalışacak. Öte yandan Sony normalde State of Play etkinliklerini başlamasına sadece birkaç gün kala duyuruyor.

Bu sefer iki hafta önceden duyuru yapıldı. Bu da büyük bir sürprizin yolda olabileceğine işaret ediyor. En başta belirttiğimiz iş birliğini de göz önünde bulundurursak söz konusu etkinlikte GTA 6'yı da görme ihtimalimizin yüksek olduğunu söyleyebiliriz. Elbette ki bu şimdilik bir varsayımdan ibaret. O yüzden beklentileri çok yüksek tutmamakta fayda var.

State of Play'den Başka Neler Beklenebilir?

Sony, State of Play etkinliğinin 60 dakikadan fazla süreceğini açıkladı. Etkinlikte hem Sony'nin kendi hakkına sahip olduğu hem üçüncü taraf geliştiricilerin oyunlarından önemli bilgiler ve tanıtım videolarının yer alması bekleniyor. Insomniac Games tarafından geliştirilen Marvel's Wolverine'in yanı sıra Venom için de bir fragman yayınlanabilir. Diğer yandan düşük bir ihtimal de olsa yeniden elden geçirilen bir Bloodborne duyurusu da görebiliriz.

Editörün Yorumu

State of Play ile ilgili beklentilerimin epey yüksek olduğunu söylemeliyim. Rockstar Games cephesinden gelen sinyalleri göz önünde bulundurarak çok yakın bir zamanda GTA 6 ile ilgili sürpriz yapılacağını düşünüyorum. Bunun da gelecek ayın başında düzenlenecek olan etkinlikte gerçekleşmesini olası görüyorum. Böyle bir senaryo gerçekleşirse etkinlikte büyük ses getireceği aşikâr. Marvel's Wolverine gibi merakla beklenen yapımların bile geri plana atılmasına sebep olabilir.