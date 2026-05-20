Nothing'in AMOLED Ekranlı Orta Segment Telefonu Yolda! Tanıtım Tarihi Ortaya Çıktı

Nothing geçtiğimiz yıl orta segmente hitap eden CMF Phone 2 Pro'yu piyasaya sürdü. Marka aradan çok zaman geçmeden CMF Phone 3 Pro üzerinde çalışmaya başladı. Daha önce temel teknik özellikleri sızdırılan akıllı telefonun son olarak tanıtım tarihi ortaya çıktı. İşte merak edilen detaylar!

CMF Phone 3 Pro Ne Zaman Tanıtılacak?

Bilindiği üzere CMF Phone 2 Pro geçtiğimiz yılın nisan ayında kullanıcıların beğenisine sunuldu. Bu nedenle ilk beklentiler yaklaşan CMF Phone 3 Pro'nun da bu ay içinde tanıtılacağı yönündeydi. Ancak güvenilir kaynaklara göre telefon selefinden biraz daha geç piyasaya çıkacak. Bu kapsamda cihazın ağustos veya eylül ayında vitrine çıkacağı söyleniyor.

CMF Phone 3 Pro Türkiye'de Satılacak mı?

Şirket ülkemizde Nothing Phone 3 ve 3a Pro gibi modeller satışa çıksa da maalesef CMF serisini burada çok fazla burada göremiyoruz. Bu kapsamda CMF Phone 2 Pro da ülkemizde satışa çıkmadı. Bu nedenle yaklaşan CMF Phone 3 Pro'nun Türkiye pazarını pas geçmesi kuvvetle muhtemel.

CMF Phone 3 Pro Fiyatı Ne Kadar Olacak?

Nothing şu ana dek CMF Phone 3 Pro’nun fiyatıyla ilgili bir açıklama yapmadı. Fakat burada selefinin 290 dolarlık (13.220 TL) bir başlangıç fiyat etiketine sahip olduğunu biliyoruz. Yeni modelin daha güçlü özelliklere sahip olacağını düşündüğümüzde çok yüksek ihtimalle 300 dolar (13.675 TL) ila 350 dolar (15.954 TL) seviyesinde bir fiyata sahip olacağını söyleyebiliriz. Tavan fiyatını baz aldığımızda ve ülkemizdeki vergileri eklediğimizde ürünün Türkiye fiyatının yaklaşık 32.553 TL’ye karşılık geldiğini belirtelim.

CMF Phone 3 Pro Özellikleri Neler Olacak?

İşlemci: Qualcomm Snapdragon 7s Gen 4

Batarya Kapasitesi: 5.500 mAh

Şarj Hızı: 45W kablolu hızlı şarj

Ekran Teknolojisi: AMOLED

Ekran Çözünürlüğü: FHD+

CMF Phone 3 Pro İşlemcisi Nasıl Olacak?

Daha önceki sızıntılara göre CMF Phone 3 Pro’da Qualcomm Snapdragon 7s Gen 4 işlemcisi mevcut olacak. Bu donanım 4 nm üretim teknolojisiyle geliştirildi. Bu da yonga setinin 5 nm tabanlı diğer işlemcilere kıyasla güç verimliliği gibi konularda daha avantajlı olduğu şeklinde yorumlanabilir.

İşlemcilerdeki nm (nanometre) değeri performans ve güç verimliliğini belirleyen önemli bir unsur diyebiliriz. Örneğin 4 nm’lik bir işlemci 5 nm’ye göre daha yüksek performans sunuyor ve aynı zamanda daha az enerji tüketiyor.

Bu işlemci halihazırda Nothing Phone 4a ve POCO M8 Pro 5G gibi akıllı telefonlarda kullanılıyor. Oyun performansına baktığımızda ise Mobile Legends Bang Bang’i 120 FPS ve Genshin Impact’i 35-50 FPS arasında çalıştırabiliyor. Oyunlarda minimum akıcılık seviyesinin 30 FPS olduğunu düşündüğümüzde bu sonuçların yeterli olduğunu söyleyebiliriz.

CMF Phone 3 Pro Ekran Özellikleri Neler Olacak?

Akıllı telefonda FHD+ çözünürlük sunan AMOLED bir ekran yer alacak. Burada küçük bir karşılaştırma yaparsak CMF Phone 2 Pro'da 6,77 inç boyutlarında, 120Hz yenileme hızı ve 1080 x 2392 piksel çözünürlüğe sahip AMOLED bir panel tercih edilmişti. Bu kapsamda yeni modelin ekranı 6,7 inç boyutlarında olabilir ve 120Hz yenileme hızlarını destekleyebilir.

CMF Phone 3 Pro Bataryası Nasıl Olacak?

Cihazda 45W hızlarında şarj olabilen 5.400 mAh kapasiteli bir pil bizleri karşılayacak. Bir önceki modelde 33W hızlı şarj destekleyen 5.000 mAh’lik bir pil bulunuyordu. Kısacası yeni modelde hem şarj hızları hem de batarya kapasitesinde devasa boyutlarda olmasa da bir artış olacak.

Editörün Yorumu

CMF Phone 3 Pro’nun selefinden daha geç tanıtılacağı yönündeki iddia beni pek şaşırtmadı diyebilirim. Zira bugüne kadar cihazla ilgili çok fazla sızıntı paylaşılmamıştı. Sadece geçen ay bazı teknik özellikleri ortaya çıkmıştı. Bu nedenle şahsen ürünün biraz daha gecikmeli geleceği konusunda zaten bir beklentim vardı.