Instagram Kullanıcılara İlaç Gibi Gelecek Özelliğini Kullanıma Sundu!

Instagram kısa bir süre önce kullanıcıların hoşuna gidecek yeni bir özelliği kullanıma sundu. Bu yeni özellikle birlikte gönderileriniz artık kronolojik sıralamaya göre sıralanmayacak. Dilediğiniz gibi en çok sevdiğiniz paylaşımları öne çıkarabileceksiniz. İşte merak edilen detaylar!

Instagram'ın Izgarayı Yeniden Sırala Özelliği Ne İşe Yarıyor?

Bugüne dek Instagram'da yaptığınız paylaşımlar profilinizde kronolojik sıraya göre sıralanıyordu. Bu durum sevdiğiniz gönderilerin yeni paylaşımlar geldikçe aşağılara kaymasına neden oluyordu. Örneğin üç yıl önce paylaştığınız ve çok hoşunuza giden bir gönderi olduğunu varsayalım. Platform profildeki gönderileri tarihe göre sıraladığı için yeni paylaşımlar yaptıkça eski tarihli gönderiler daha da aşağılara kayıyor. Bu da söz konusu gönderilerin bulunmasını zorlaştırıyor.

Tabii profilinizde bazı gönderileri başa sabitleyebiliyorsunuz. Ancak bu özellik standart kullanıcılar için sadece üç gönderiye kadar geçerli. Son kullanıma sunulan Instagram Plus aboneliğiyle bu sayı altıya çıkarılsa da Instagram'a ödeme yapmak istemeyen kullanıcıların yapabileceği çok bir şey yoktu.

İşte Instagram'ın yeni özelliği tam da burada devreye giriyor. Meta'dan kısa bir süre önce gelen açıklamaya göre kullanıcılar artık Instagram profilindeki paylaşımların yerini değiştirebilecek. Kısacası eski veya yeni farketmeksizin gönderilerinizi profilinize sabitlemeye gerek kalmadan çok rahat bir şekilde yerlerini değiştirebileceksiniz. Bu özelliğin bir süredir test aşamasında olduğunu ve artık genel kullanıma sunulduğunu belirtelim.

Instagram'ın Izgarayı Yeniden Sırala Özelliği Nasıl Kullanılıyor?

Instagram'ın yeni özelliğini kullanmak oldukça basit. Bunun için yapmanız gereken ilk şey profilinize gidip gönderilerinizden birinin üzerine birkaç saniye basılı tutmak. Ardından açılan pencereden Izgarayı Yeniden Sırala seçeneğine tıklayın. Bunu yaptıktan sonra sürükle bırak mantığıyla dilediğiniz gönderinizin yerini değiştirebileceksiniz.

Burada kritik bir detayın olduğunu belirtelim. Zira bu özellik genel kullanıma açılsa da tüm kullanıcılara ulaşması biraz zaman alabilir. Bu durumda yapabileceğiniz tek şey sabırla beklemek diyebiliriz. Kısacası şu anda Instagram'ınızda böyle bir özellik yoksa endişelenmeyin. Kısa bir süre içinde bu özelliği kullanmaya başlayacaksınız.

Editörün Yorumu

Instagram'ın böyle bir özellik geliştirdiğini biliyordum. Ancak test aşamasında olması nedeniyle tam olarak ne zaman kullanıma sunulacağıyla ilgili bir bilgim yoktu. Artık Instagram kullanıcıları yeni özellik sayesinde profillerini daha da özelleştirme imkanına sahip olacak. Yeni özellikle ilgili genel düşüncem son derece olumlu. Eski gönderilerin sadece birkaç saniyede profilin en üst kısımlarına taşınabilmesi çoğu kullanıcının işine yarayacaktır.