Gizlice Hikayeleri Görebileceğiniz Yeni Instagram Aboneliği Tanıtıldı!
Meta kısa süre önce Instagram Plus abonelik paketini duyurdu. Bu yeni abonelik kullanıcılara platform üzerinde daha fazla hakimiyet veriyor. İşte ayrıntılar!
⚡ Önemli Bilgiler
- Meta kısa bir süre önce kullanıcılara çok sayıda yeni özellik getiren Instagram Plus abonelik paketini tanıttı.
- Bu yeni abonelik paketi hikayeleri öne çıkarma, hikayelere özel animasyonlu süper kalpler gönderme, hikayenin akışta kalma süresini artırma, hikayelerinizi yeniden izleyenleri görebilme, özel uygulama simgeleri gibi çok sayıda yenilikle karşımıza çıkıyor.
- Instagram Plus abonelik paketinin fiyatı 3.99 dolar (183 TL) olarak açıklandı.
Instagram kısa bir süre önce platformda daha fazla özellik arayan kullanıcılar için yeni abonelik paketini duyurdu. Instagram Plus olarak isimlendirilen yeni paket ücretsiz kullanıcılarda olmayan çok sayıda özelliğe ev sahipliği yapıyor. İşte merak edilen detaylar!
Instagram Plus Özellikleri Neler?
- Hikaye Öne Çıkarma: Hikayelerin arkadaşlar için öncelikli gösterilmesi
- Süper Kalpler: Hikayelere animasyonlu kalpler gönderme
- Hikaye Süresi Uzatma: Hikaye süresini 48 saate kadar uzatma
- Hikaye Ön İzleme: Hikayeleri tepki vermeden gizlice görüntüleme
- Hikaye Yeniden İzleme Analizi: Hikayelerin kaç kez yeniden izlendiğini görme
- İzleyici Arama Listesi: Belirli bir kişinin hikayeyi izleyip izlemediğini kontrol etme
- Özel Uygulama Simgesi: Uygulama simgesini değiştirme
- Özel Biyografi Yazı Tipi: Profil biyografisinde yazı tipini özelleştirme
- Profilde Fazla Gönderi Sabitleme: Profilde sabitlenebilen gönderi sayısını 6’ya çıkarma
- Gönderileri Doğrudan Profilde Paylaşma: Paylaşımları akışta görünmeden profilde paylaşma
Instagram Plus kullanıcılara çok sayıda yeni özellik sunuyor. Bunlardan en önemlisi hikayeleri tepki vermeden önce gizlice izleyebilme imkanı diyebiliriz. Bu özellik “Hikayemi gördün ama neden beğeni atmadın?” gibi can sıkıcı durumlarda fazlasuyla işe yarayabiliyor. Bir diğer özellik ise diğer kullanıcıların hikayelerine animasyonlu kalpler gönderebilmeniz. Bu da hikayelere tepki verirken standart emojileri kullanmaktan sıkılanlar için önemli bir yenilik gibi görünüyor.
Yeni sistem kendi paylaştığınız hikayeler için de önemli yenilikler getiriyor. Örneğin hikayelerinizi artık 24 saat yerine 48 saat boyunca akışta tutabiliyorsunuz. Öte yandan hikayelerinizin kaç kez yeniden izlendiğini görebileceksiniz. Mevcut ücretsiz sistemde diğer kullanıcılar hikayelerinizi defalarca kez izlese bile böyle bir bilgiyi görebilme imkanınız olmuyor. Ancak Instagram Plus ile bu durum büyük ölçüde değişiyor. Ayrıca belirli bir kişinin hikayenizi görüntüleyip görüntülemediğini hızlı bir şekilde kontrol edebileceksiniz.
Sadece bunlarla sınırlı değil. Bu abonelikle birlikte paylaştığınız hikayelerinizi arkadaşlarınızın akışında öncelikli olarak gösterebileceksiniz. Bu da yakın arkadaşlarınızın hikayelerinizi gözden kaçırması gibi durumların yaşanmayacağı anlamına geliyor. Bunun dışında gönderilerinizi akışta görünmeden doğrudan profilinizde paylaşma imkanınız da olacak. Yeni abonelik uygulamayı özelleştirmeyi seven kullanıcıları da unutmuyor. Zira bundan böyle uygulama simgesini değiştirebileceksiz. Son olarak profilinizdeki biyografi yazı tipini de özelleştirebileceksiniz.
Instagram Plus Fiyatı Ne Kadar?
Instagram Plus abonelik paketinin fiyatı 3.99 dolar (183 TL) olarak açıklandı. Meta tarafından yapılan açıklamaya göre abonelik paketi an itibariyle global olarak kullanıma sunuldu. Fakat an itibariyle yaptığımız kontrollerde 'Bu özellik şu anda herkes tarafından kullanılamıyor' mesajını aldığımızı belirtelim. Yani tüm kullanıcılara ulaşmasının biraz zaman alabileceğini söyleyebiliriz.
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Editörün Yorumu
Instagram Plus'ın sunduğu özellikleri göz önüne bulundurduğumda beni fazlasıyla memnun ettiğini söyleyebilirim. Ancak ben sosyal medyayı çok sık kullanmıyorum. Bu nedenle söz konusu abonelik paketi tam olarak bana hitap etmiyor. Ancak platformu çok sık kullanıyorsanız ve bu gibi özellikler sosyal medya deneyiminizi artıracaksa tercih edebileceğiniz bir abonelik paketi diyebilirim.