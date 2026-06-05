Gizlice Hikayeleri Görebileceğiniz Yeni Instagram Aboneliği Tanıtıldı!

Instagram kısa bir süre önce platformda daha fazla özellik arayan kullanıcılar için yeni abonelik paketini duyurdu. Instagram Plus olarak isimlendirilen yeni paket ücretsiz kullanıcılarda olmayan çok sayıda özelliğe ev sahipliği yapıyor. İşte merak edilen detaylar!

Instagram Plus Özellikleri Neler?

Hikaye Öne Çıkarma: Hikayelerin arkadaşlar için öncelikli gösterilmesi

Süper Kalpler: Hikayelere animasyonlu kalpler gönderme

Hikaye Süresi Uzatma: Hikaye süresini 48 saate kadar uzatma

Hikaye Ön İzleme: Hikayeleri tepki vermeden gizlice görüntüleme

Hikaye Yeniden İzleme Analizi: Hikayelerin kaç kez yeniden izlendiğini görme

İzleyici Arama Listesi: Belirli bir kişinin hikayeyi izleyip izlemediğini kontrol etme

Özel Uygulama Simgesi: Uygulama simgesini değiştirme

Özel Biyografi Yazı Tipi: Profil biyografisinde yazı tipini özelleştirme

Profilde Fazla Gönderi Sabitleme: Profilde sabitlenebilen gönderi sayısını 6’ya çıkarma

Gönderileri Doğrudan Profilde Paylaşma: Paylaşımları akışta görünmeden profilde paylaşma

Instagram Plus kullanıcılara çok sayıda yeni özellik sunuyor. Bunlardan en önemlisi hikayeleri tepki vermeden önce gizlice izleyebilme imkanı diyebiliriz. Bu özellik “Hikayemi gördün ama neden beğeni atmadın?” gibi can sıkıcı durumlarda fazlasuyla işe yarayabiliyor. Bir diğer özellik ise diğer kullanıcıların hikayelerine animasyonlu kalpler gönderebilmeniz. Bu da hikayelere tepki verirken standart emojileri kullanmaktan sıkılanlar için önemli bir yenilik gibi görünüyor.

Yeni sistem kendi paylaştığınız hikayeler için de önemli yenilikler getiriyor. Örneğin hikayelerinizi artık 24 saat yerine 48 saat boyunca akışta tutabiliyorsunuz. Öte yandan hikayelerinizin kaç kez yeniden izlendiğini görebileceksiniz. Mevcut ücretsiz sistemde diğer kullanıcılar hikayelerinizi defalarca kez izlese bile böyle bir bilgiyi görebilme imkanınız olmuyor. Ancak Instagram Plus ile bu durum büyük ölçüde değişiyor. Ayrıca belirli bir kişinin hikayenizi görüntüleyip görüntülemediğini hızlı bir şekilde kontrol edebileceksiniz.

Sadece bunlarla sınırlı değil. Bu abonelikle birlikte paylaştığınız hikayelerinizi arkadaşlarınızın akışında öncelikli olarak gösterebileceksiniz. Bu da yakın arkadaşlarınızın hikayelerinizi gözden kaçırması gibi durumların yaşanmayacağı anlamına geliyor. Bunun dışında gönderilerinizi akışta görünmeden doğrudan profilinizde paylaşma imkanınız da olacak. Yeni abonelik uygulamayı özelleştirmeyi seven kullanıcıları da unutmuyor. Zira bundan böyle uygulama simgesini değiştirebileceksiz. Son olarak profilinizdeki biyografi yazı tipini de özelleştirebileceksiniz.

Instagram Plus Fiyatı Ne Kadar?

Instagram Plus abonelik paketinin fiyatı 3.99 dolar (183 TL) olarak açıklandı. Meta tarafından yapılan açıklamaya göre abonelik paketi an itibariyle global olarak kullanıma sunuldu. Fakat an itibariyle yaptığımız kontrollerde 'Bu özellik şu anda herkes tarafından kullanılamıyor' mesajını aldığımızı belirtelim. Yani tüm kullanıcılara ulaşmasının biraz zaman alabileceğini söyleyebiliriz.

Editörün Yorumu

Instagram Plus'ın sunduğu özellikleri göz önüne bulundurduğumda beni fazlasıyla memnun ettiğini söyleyebilirim. Ancak ben sosyal medyayı çok sık kullanmıyorum. Bu nedenle söz konusu abonelik paketi tam olarak bana hitap etmiyor. Ancak platformu çok sık kullanıyorsanız ve bu gibi özellikler sosyal medya deneyiminizi artıracaksa tercih edebileceğiniz bir abonelik paketi diyebilirim.