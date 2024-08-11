Türkiye'de Tekrardan Erişime Açılan Instagram'ın Kabul Ettiği Şartlar Belli Oldu!

Meta çatısı altında yer alan ünlü sosyal medya platformu Instagram, geçtiğimiz gün yetkililer ile yaptığı anlaşma sonucunda Türkiye'de tekrardan erişime açıldı. Peki bu anlaşmanın altında hangi şartlar yatıyor? Detaylar haberde.

Instagram, Türkiye'nin 8 Farklı Şartını Kabul Etti

Bildiğiniz üzere, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Albulkadir Uraoğlu geçtiğimiz gün ülkemizde BTK tarafından uzun süredir erişime engellenen Instagram ile anlaşmaya varıldığını ve platformun gün içinde tekrardan aktif olacağını açıklamış ve Instagram saat 21:30 sularında tekrardan Türkiye'de hizmet vermeye başlamıştı.

Uraloğlu yaptığı açıklamada ayrıca, ünlü platformun tekrardan erişime açılmak için Türkiye'nin bazı şartlarını kabul ettiğini de duyurdu. Geçtiğimiz gece, pek çok kişinin merak ettiği yapılan anlaşma kapsamındaki şartlar da gün yüzüne çıktı.

Instagram ile Türkiye arasında yapılan anlaşmanın şartları şu şekilde:

Türkiye Cumhuriyeti yasaları kapsamında, katalog suçlar arasında yer alan içeriklerin ve paylaşımların derhal kaldırılması sağlanacak.

Türkiye'nin hukuk sistemine uygunluk sağlanacak ve yasa ihlali söz konusu olduğunda hızlı ve etkili müdahale gerçekleşecek.

Hesaplar herhangi bir uyarı yapılmadan kapatılmayacak.

Türk kullanıcıların hesapları ve hakları güvence altına alınacak.

Uyarı yapılmadan kapatılan hesaplar tekrar erişime açılacak.

PKK, PYD ve FETÖ gibi terör örgütü propagandaları Instagram'da yapılamayacak.

Türkiye Cumhuriyeti yasalarına aykırı olan gönderiler Instagram'da kaldırılacak.

Herhangi yasal bir problem yaşandığı takdirde, Instagram, yetkililer ile en hızlı şekilde iletişime geçecek.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Instagram açılması sizi sevindirdi mi? Yorumlarda buluşalım...