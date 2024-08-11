Instagram'ın Yaptığı Anlaşma Sonucu Kaldıramadığı Gönderilere Uyarı Notları Eklediği Ortaya Çıktı!

Geçtiğimiz gün Türkiye ile Meta arasında yapılan anlaşma sonucunda tekrardan ülkemizde hizmet veren Instagram'ın politikalarında yaptığı bazı değişiklikler şimdiden gün yüzüne çıktı. Ünlü platform artık anlaşma nedeniyle kaldıramadığı bazı gönderilerin altına uyarı notları bırakıyor. Detaylar haberde.

Instagram, Kaldıramadığı Gönderilerin Hala Topluluk Kurallarına Aykırı Olduğunu Belirtiyor

Bildiğiniz üzere, geçtiğimiz gün Ağustos ayının başından itibaren ülkemizde erişime engellenen Instagram, dün saat 21.30 itibarıyla yeniden Türkiye'de hizmet vermeye başladı. Konu hakkında açıklamalarda bulunan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Meta ile anlaşmaya varıldığını ve Instagram'ın Türkiye'nin sunduğu şartları kabul ettiğini açıkladı.

Geçtiğimiz gece ise Instagram'ın kabul ettiği şartlar kapsamında platformunda yaptığı değişiklikler göz önüne çıkmaya başladı. Ünlü sosyal medya devinin artık Türkiye'de kısıtlayamadığı bazı gönderilen altında uyarı notları bıraktığı ortaya çıktı.

Bu notlardan ilki, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy tarafından 31 Temmuz'da yapılmış bir paylaşımda görüldü. Instagram, mevcut gönderiye "Bu gönderi Topluluk Kurallarımıza aykırı ancak kamu farkındalığı için Instagram'da bırakıldı." notunu sabitlemiş durumda. Popüler platform, söz konusu notu birkaç paylaşımda daha kullanmış olsa da benzer göndirlerin hepsinde aynı notun bulunmadığını belirtmekte fayda var.

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