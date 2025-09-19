Instagram Keşfet Çöktü Mü? Kullanıcılar Görmemeleri Gereken İçerikleri Görüyor!

Sosyal medyanın en popüler platformlarından biri olan Instagram’da bugün dikkat çekici bir durum yaşandı. Birçok kullanıcı, Keşfet bölümünde alışılmadık içeriklerle karşılaştığını bildirmeye başladı. İşte konuyla ilgili detaylar...

Instagram Keşfet Çöktü mü? Kullanıcılar Şikayetçi!

Kullanıcıların paylaştığı bilgilere göre Instagram’ın Keşfet sekmesi normalden farklı çalışıyor. İçerik akışının bozulması ve ilgi alanlarıyla ilgisiz paylaşımların öne çıkması şikâyetlerin kısa sürede artmasına neden oldu.

Pek çok kullanıcı Keşfet akışında normal şartlarda görmemeleri gereken videolar ve gönderilerle karşılaştıklarını belirtiyor. Bazıları için Keşfet bölümü tamamen sıfırlanmış durumda görünüyor. Bu değişim sosyal medya topluluklarında “Instagram çöktü mü?” tartışmasını başlattı.

Bazı raporlara göre sorun yalnızca belirli bölgelerde yoğunlaşmış olabilir. İnternette yer alan kullanıcı paylaşımlarında, içeriklerin ilgisizleştiği ve akışın aniden değiştiği sıkça dile getiriliyor. Bu durumun neden kaynaklandığına dair resmi bir açıklama yapılmadı.

Uzmanlara göre olası sebepler arasında sunucu tarafında yaşanan kısa süreli aksaklıklar, algoritmadaki geçici hatalar ya da uygulamanın önbellek sorunları yer alabilir. Kullanıcıların uygulamayı yeniden başlatması ya da güncellemeleri kontrol etmesi, bazı durumlarda sorunun geçici olarak çözülmesine yardımcı oluyor.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...