RTÜK'ten Dijital Platformlara Tarihi Ceza: Ünlü Dizi ve Filmler Yasaklandı

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), 2025 için belirlenen Aile Yılı politikası kapsamında yürüttüğü denetimler sonucunda ülkemizde faaliyet gösteren ünlü dijital yayın platformlarına adeta ceza yağdırdı.

Kurum; Netflix, HBO Max, Disney Plus, Prime Video ve MUBI olmak üzere beş farklı platformu para cezasına çarptırdığı gibi bu platformlardaki bazı içerikler için de katalogdan çıkarma cezası uyguladı. Detaylar haberde.

RTÜK, Uygunsuz Olduğu Belirtilen Dijital İçeriklere Yaptırım Uyguladı

Kurum tarafından yapılan açıklamaya göre "toplumun milli ve manevi değerlerine aykırı" olduğu tespit edilen 5 farklı dijital içerik için katalogdan çıkarma cezası uygulandı. Ayrıca bu içerikleri yayınlayan Netflix, Max, Disney Plus, Amazon Prime Video ve MUBI de yüzde 3 oranında para cezasına çarptırıldı.

RTÜK'ün ceza uyguladığı yapımlar ve gerekçeleri şu şekilde:

Looking: The Movie (HBO Max): Yapımın, "eşcinsel ilişkileri ve çıplaklığı yoğun bir şekilde kullanması" nedeniyle müstehcenlik ve genel ahlak kurallarını ihlal ettiği ifade ediliyor.

All Of Us Strangers (Disney Plus): Filmdeki "eşcinselliğin uzun sahnelerle olumlandığı" ve aile değerlerini hiçe sayan unsurlar barındırdığı gerekçesiyle ceza kesildiği belirtiliyor.

Kobalt Mavisi (Netflix): Filmdeki "eşcinselliği özendiren" sahnelerin, toplumun milli ve manevi değerlerine, genel ahlak ve aile yapısına aykırı olduğu belirtiliyor.

Those About to Die (Prime Video): Dizide yer alan "kanlı infaz, şiddet ve cinsel içerikli eşcinsel ilişki sahnelerinin" genel ahlak ve aile kurumunun korunması ilkesine aykırılık teşkil ettiği tespit edilidiği bildiriliyor.

Benedetta (MUBI): Yapımın "pornografiye varan müstehcen içerikler" barındırması nedeniyle genel ahlak ve aile değerlerini zedelediği dile getiriliyor.

Peki siz RTÜK'ün dijital yayın platformları ve içeriklerine uyguladığı cezalar hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım.