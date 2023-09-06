Instagram Notlar'a Foursquare'den Alışılan Bir Özellik Geliyor!

Instagram, Notlar kısmında kullanılacak yeni bir özellik olan 'konum etiketi' seçeneğini test etmeye başladı.

Hâlihazırda Instagram'ın son güncellemesini test edebilen kullanıcılar Notlar kısmında mevcut konum bilgisini paylaşabiliyorlar.

Instagram'ın en yetkili ismi Adam Mosseri yeni özelliği şöyle açıklıyor:

"İnsanlar düşüncelerini, ruh hallerini ve hatta bulundukları konumları paylaşmak için notları kullanıyor. Takıldığınız yerlerle ilgili bağlantı kurmayı, ziyaret edilecek yerler için yeni ilhamlar almayı ve daha fazlasını kolaylaştırmak istiyoruz. Bunun için çok heyecanlıyım çünkü nerede olduğumu paylaşmak, notlarla yapmayı en sevdiğim şeylerden biri oldu."

Instagram Notlar'a Konum Etiketi Özelliği Geliyor

Instagram'ın ilk olarak geçen yıl Aralık ayında kullanıma sunduğu Notlar özelliği, kullanıcıların gelen kutularının en üstünde tüm takipçileri tarafından görülebilen 60 karakterlik notlar ekleyerek uygulamada sohbet başlatmaları için basit bir yol sunuyor.

Özellikle genç kullanıcılar arasında popüler olduğu kanıtlanan bu özellik, Instagram'ın DM etkileşiminin yükselişine eğilirken Yayın Kanalları gibi diğer gelen kutusu bağlantı özelliklerinin yanı sıra ses klipleri ve şarkılar da dâhil olmak üzere daha fazla Notlar özelliğinin eklenmesine neden oldu.

En son Foursquare ile popüler olan anlık konum paylaşma olanağı, görünüşe göre Instagram'ın Notlar özelliği ile yeniden revaçta olacak.

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