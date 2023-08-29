Instagram'dan İlgi Çeken Yeni Özellik: Yorumları Hikayeye Taşıma!

Instagram, yorumların hikâyelerde paylaşılmasına olanak tanıyan yeni bir yorum özelliği ile kullanıcı deneyimini geliştiriyor.

Instagram'ın etkileşimi ve yeniliği artırmaya yönelik devam eden çabalarını destekleyen bu yeni özellik ile kullanıcılar artık bir yorumu sola kaydırarak hikâyelerinde paylaşma seçeneğine erişebiliyorlar.

Yorumlar Hikayelere Nasıl Taşınabilecek?

Yorumu hikâyelerine taşıdıklarında tıpkı bir çıkartma gibi kullanabilen kullanıcılar bu sayede herhangi bir yoruma cevap vermek veya başka amaçlar için yorumları hikâyelerinde kullanabiliyorlar.

TikTok'un geçtiğimiz yıllarda eklediği video yorum yanıtına benzer bu özellik gelmeden önce kullanıcılar, kullanmak istedikleri yorumu ekran görüntüsü alarak hikâyelerine manuel şekilde eklemek zorunda kalıyorlardı.

Peki siz Instagram'a gelecek bu yeni özellik hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.