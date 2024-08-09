Instagram Notlarının Rengi Nasıl Değiştirilir?

Ülkemizde erişime engelli olan Instagram'a VPN aracılığıyla giren büyük kitlenin içerisindeyseniz, mesajlar bölümünün üstünde yer alan Instagram notlarından bazılarının altın renginde olduğunu görmüşsünüzdür. Bunu gören kullanıcılar arama motorlarında "Instagram not renklerini değiştirme" şeklinde aramalar yapmaya başladı.

Instagram Notlar Kısmında Olimpiyatları Kutluyor!

Instagram notlarında gördüğünüz altın rengi tamamen olimpiyatlar ile alakalı. Olimpiyatları kutlamak için yapılan bu hamle sonrasında bazı kelimeleri kullandığında Notlar kısmındaki paylaşımınız altın rengine dönüşüyor.

Instagram notlarınızı altın rengine çevirmek için kullanabileceğiniz bazı anahtar kelimeler;

Goat

Medal

Olympics

Olympian

Podium

Victory

Bunlara ek olarak paylaşımınızda keçi, madalya ve altın madalya emojilerinizi kullanmanız halinde yine notunuz altın rengine dönüşüyor. Tabii şu anda ülke olarak "Instagram ne zaman açılacak?" sorusuna cevap aradığımız için bu yenilik birçok kişinin dikkatini çekmiyor olabilir.