Türkiye'de Kapalı Olan Instagram 'Nihayet' Dedirten Özelliğini Kullanıma Sundu!

Geçen hafta BTK tarafından katalog suçlara uymadığı gerekçesiyle Türkiye'de erişime kapatılan Instagram, yeni özelliklerini kullanıcılara sunmaya devam ediyor. Platform, son olarak tek bir gönderide daha fazla görsel ve video paylaşılmasının önünü açtı.

Instagram Sınırı Artırdı: Tek Gönderide 20 Görsel veya Video Paylaşabileceksiniz

Instagram, gönderilerinde çok sayıda görsele veya videoya yer vermeyi sevenleri fazlasıyla memnun edecek bir hamle yaptı. Platform, son güncellemesiyle daha önce tek gönderide 10 olan görsel/video sınırını 20'ye çıkarttı. Güncellemenin tüm cihazlara ulaşmasının zaman alabileceğini de unutmamak gerekiyor.

Tüm bu özellikler kullanıma sunulurken Instagram ülkemizde halen kapalı durumda. Şu an için platformun ne zaman erişime açılacağına dair bir bilgi verilmezken, Ulaştırma Bakanı Abdulkadir Uraloğlu son yaptığı açıklamada, Instagram yetkilileriyle yapılan görüşmelerin olumlu geçtiğini ve ciddi aşama kaydettiklerini söyledi.

Uraloğlu, Türkiye'nin taleplerini yerine getirmeleri durumunda uygulamayı yeniden kullanıma açacaklarını ifade etse de şu an için konuyla ilgili somut bir gelişme yok.

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