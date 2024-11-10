Meta, Instagram'ın Sinir Bozucu Sorununu Nihayet Çözüme Kavuşturuyor!

Dünyanın en popüler sosyal medya platformlarından Instagram ile ilgili sevindirici bir gelişme yaşandı. Ünlü platformun CEO'su Adam Mosseri, yaptığı yeni bir açıklamada pek çok kullanıcının Instagram'ın ana sayfasına yönelik şikayet ettiği bir sorunun yakında çözüleceğini duyurdu. Detaylar haberde.

Instagram Ana Sayfasının Otomatik Yenilenme Sorunu Tarih Oluyor

Hemen hemen hepimiz en az bir kere Instagram'da incelediğimiz gönderilerin ana sayfanın yenilenmesiyle birlikte kaybetmişizdir. Pek çok kullanıcının sinirini fena halde bozan bu sorun, görünüşe göre yakında tarihe karışacak.

Instagram'ın ünlü yöneticisi Adam Mosseri tarafından yapılan açıklamaya göre, Instagram platformunda uzun bir süredir yer alan ana sayfanının otomatik yenilenmesi sorunu yakında yayınlanacak yeni bir güncelleme ile çözüme kavuşturulacak. Bundan böyle ana sayfadaki akış, yalnızca kullancıların kaydırma hareketi yapması durumunda yenilenecek.

Mosseri, söz konusu kendi kendine yenileme özelliğinin geçmişte kullanıcılara yeni içerikleri göstermek için bizzat geliştiriciler tarafından Instagram'a getirildiğini, ancak kullanıcılardan gelen tepkiler nedeniyle artık bu sistemi kullanmayacaklarını dile getirdi. Mosseri'nin vadettiği güncellemenin ne zaman geleceği ise hala merak konusu.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizin Instagram'da müzdarip olduğunuz başka bir sorun var mı? Yorumlarda buluşalım...