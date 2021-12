Instagram Profili Siteye Ekleme Özelliğine Kavuştu

Instagram, profili siteye ekleme özelliğine sahip oldu. Görüntü tabanlı sosyal medya platformuna ayrıca bir özellik daha geldi. Popüler sosyal medya hizmetine gelen yeni özelliklere ilişkin ayrıntılar haberimizde.

Amerika Birleşik Devlelteri merkezli görüntü tabanlı sosyal medya hizmeti Instagram, yeni özellikleri kullanıma sunmaya devam ediyor. Şirket, yeni özellikleri platforma ekleyerek kullanıcı deneyimini üst seviyeye taşımayı amaçlıyor.

Instagram CEO'su Adam Mosseri, iki yeni özelliğin kullanıma sunulduğunu duyurdu. Mosseri tarafından paylaşılan bilgilere göre platforma gelen yeni özelliklerden bir tanesi kullanıcıların profillerinin minyatür sürümünü bir web sitesine ekleyebilecek.

Resmi Twitter hesabı üzerinden paylaştığı video ile yeni özellikleri duyuran Mosseri, kullanıcıların uzun yıllardır Instagram gönderilerini internet sitelerine ekleyebildiklerini söyledi. Mosseri, bu fikri genişlettiklerini ve artık profilin minyatür sürümünün bir internet sitesine eklenebileceğini açıkladı.

Mosseri, Instagram profilinin minyatür versiyonunun web sitesine eklenebilmesine olanak tanıyan özelliğin yalnızca Amerika Birleşik Devletleri'nde sunulduğunun altını çizdi. Söz konusu özelliğin diğer ülkelerde ne zaman kullanıma sunulacağı ise henüz bilinmiyor. Mosseri, bu konu hakkında bir bilgi paylaşmadı.

🎉 New Features 🎉



We’ve rolled out some pretty fun new features this week that I wanted to share with you:

- #IGPlayback

- Reels Visual Replies

- Profile Embed (US only for now)



Any new features you’d like to see? Let me know! 👇🏼 pic.twitter.com/p8mvtJn4kA