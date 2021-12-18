Instagram Profili Siteye Ekleme Özelliğine Kavuştu

Instagram, profili siteye ekleme özelliğine sahip oldu. Görüntü tabanlı sosyal medya platformuna ayrıca bir özellik daha geldi. Popüler sosyal medya hizmetine gelen yeni özelliklere ilişkin ayrıntılar haberimizde.

Instagram Profili Siteye Ekleme Özelliği Geldi

Amerika Birleşik Devlelteri merkezli görüntü tabanlı sosyal medya hizmeti Instagram, yeni özellikleri kullanıma sunmaya devam ediyor. Şirket, yeni özellikleri platforma ekleyerek kullanıcı deneyimini üst seviyeye taşımayı amaçlıyor.

Instagram CEO'su Adam Mosseri, iki yeni özelliğin kullanıma sunulduğunu duyurdu. Mosseri tarafından paylaşılan bilgilere göre platforma gelen yeni özelliklerden bir tanesi kullanıcıların profillerinin minyatür sürümünü bir web sitesine ekleyebilecek.

Resmi Twitter hesabı üzerinden paylaştığı video ile yeni özellikleri duyuran Mosseri, kullanıcıların uzun yıllardır Instagram gönderilerini internet sitelerine ekleyebildiklerini söyledi. Mosseri, bu fikri genişlettiklerini ve artık profilin minyatür sürümünün bir internet sitesine eklenebileceğini açıkladı.

Mosseri, Instagram profilinin minyatür versiyonunun web sitesine eklenebilmesine olanak tanıyan özelliğin yalnızca Amerika Birleşik Devletleri'nde sunulduğunun altını çizdi. Söz konusu özelliğin diğer ülkelerde ne zaman kullanıma sunulacağı ise henüz bilinmiyor. Mosseri, bu konu hakkında bir bilgi paylaşmadı.

🎉 New Features 🎉



We’ve rolled out some pretty fun new features this week that I wanted to share with you:

- #IGPlayback

- Reels Visual Replies

- Profile Embed (US only for now)



Any new features you’d like to see? Let me know! 👇🏼 pic.twitter.com/p8mvtJn4kA — Adam Mosseri (@mosseri) December 16, 2021

Dünya genelinde oldukça büyük bir popülerliğe sahip olan sosyal medya hizmetine gelen bir diğer özellik ise TikTok'taki özelliğe oldukça benziyor. Kullanıcılar yeni özellik sayesinde artık yorumlara görüntülü olarak yanıt verebilecek.

Kullanıcılar, bir yoruma dokunduğunda video yanıtı oluşturmak için Reels butonu çıkacak. Bu butona dokunulduğu takdirde yoruma yanıt olarak Reels videosu oluşturulabilecek. Oluşturulan videonun üzerine söz konusu yorum etiket olarak eklenebilecek.

Etiket şeklinde eklenen yorumu hareket ettirebilir, boyutunu ayarlayabilir ve rengini değiştirebilirsiniz. Böylelikle önemli soruları metin yerine görüntülü olarak yanıtlayabilirsiniz. Mosser tarafından paylaşılan videoda, söz konusu özelliğin nasıl bir görünüme sahip olduğu görülebiliyor.

Geçtiğimiz yıldan beri Reels ile TikTok gün geçtikçe daha fazla birbirine benzemeye başladı. Aslında Reels'in temel konsepti popüler sosyal medya hizmetine oldukça benziyor. Temel konseptin yanı sıra bazı özelliklerin de TikTok'a çok fazla benzemesi dikkat çekiyor. Örneğin, Tiktok maksimum video uzunluğunu bir dakikadan üç dakikaya çıkardıktan hemen sonra Reels de süre sınırını birkaç kez arttırdı.