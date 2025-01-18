Alışmamız Çok Zaman Alacak... Instagram Profilleri Şekil Değiştiriyor

Instagram CEO'su Adam Mosseri'nin duyurusuna göre sosyal ağ Instagram'da format değişikliğine gidiyor. Adam Mosseri, Instagram'ın tarihindeki kare formatın önemini kabul ettiğini, ancak günümüzde çoğu içeriğin dikey formatta yüklendiğini belirtti.

Açıklaması gibi:

Bazılarınız kare formatınızı çok seviyor, bunun farkındayım. Ancak, şu an platforma yüklenen fotoğraf ve videoların çoğu dikey formatta. Aşırı kırpma işlemleri yapmak yerine, içeriklerin orijinal haliyle daha fazla görünür olmasını istiyoruz. Başlangıçta biraz rahatsız edici gelebilir ama kullanıcılar fotoğraf ve videolarının profil ızgarasında orijinal haliyle görünebilmesine zamanla daha çok değer verecek.

Alışkanlıkları Değiştirmek Gerekecek

Aslında bu değişiklik, Ağustos 2024'te sınırlı bir kullanıcı grubu ile test edilmişti. Mosseri, o dönemde de benzer şekilde, dikdörtgen formatın daha fazla içeriğin görünürlüğünü artıracağını ifade etmişti.

Instagram'ın bu radikal kararı, kullanıcılar arasında farklı tepkilere yol açabilir ama platform uzun zamandır değişikliklerini kullanıcı alışkanlıklarına göre yapıyor.

Reels'e Yeni Özellik: Arkadaşların Beğendikleri

Instagram, aynı zamanda Reels sekmesinde yeni bir alan eklediğini duyurdu. Bu alanda arkadaşlarınızın beğendiği videoları görebileceksiniz.

Bu yenilikler hakkında genel olarak ne düşünüyorsunuz? Kare mi, dikdörtgen mi? Yorumlarda bizimle paylaşın!