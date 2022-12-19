Instagram Reels'a 2022 Özeti Geliyor

2022 yılının son günleri yavaş yavaş geride kalırken birçok kişi, yıl boyunca yaşadıklarını yeniden anımsıyor. Artık hayatımızın ayrılmaz bir parçası haline gelen sosyal medya da yıl özetimizde büyük rol oynuyor. Instagram, 2022'de neler yaşadığınızı daha iyi görmeniz ve takipçilerinizle paylaşabilmeniz için Reels'a yıl özeti özelliği getirmeye hazırlanıyor.

İlk olarak müzik platformu Spotify tarafından popüler hale getirilen yıl özeti, kısa sürede YouTube ve Google gibi mecralara da sıçradı. Yıl özeti kavramına insanların ilgisinin artmasının ardından Instagram, geçen senenin aksine bu sene Reels üzerinden 2022 özetini paylaşmanızı sağlayacak bir özellik hayata geçirdi.

Instagram Reels Yıl Özeti Nasıl Olacak?

Popüler sosyal platform, geçtiğimiz sene kullanıcılara hikayelerinden en iyi dokuz görseli seçerek bir yıl özeti paylaşımı oluşturma imkanı tanımıştı. Ancak geride bıraktığımız yılda aynı TikTok gibi videolara daha fazla ağırlık vermeye başlayan Instagram, yıl sonu özetini bu sefer Reels'a getirdi.

Bu sene 14 adede kadar fotoğraf seçerek özelleştirilebilri bir Reels ile yıl özetinizi takipçilerinizle paylaşabileceksiniz. Yıl özeti için hazırlanan Reels şablonu, DJ Khaled ve Stranger Things'ten tanıdığımız ,Priah Ferguson ile tanıtıldı. Henüz özelliğin ne zaman kullanıma açılacağı hakkında kesin bir bilgi bulunmuyor.