Skandal: Twitter'da Diğer Sosyal Medya Hesaplarını Paylaşmak Yasaklandı!

Twitter skandal bir karara imza atarak diğer sosyal medyalara ait hesap ve bağlantıların paylaşımını yasakladı. İşte detaylar!

Skandal: Twitter'da Diğer Sosyal Medya Hesaplarını Paylaşmak Yasaklandı!
Barış Bulut
Barış Bulut -

Twitter artık kullanıcıların Facebook, Instagram, Mastodon, Truth Social, Tribel, Nostr ve Post gibi belirli sosyal platformlarındaki hesaplarını biyografilerine eklemelerine ya da paylaşmalarına izin vermeyecek. Bu değişiklikleri özetleyen bir gönderide Twitter, bu politikayı ihlal eden kullanıcılara karşı "hem Tweet düzeyinde hem de hesap düzeyinde" işlem yapacağını söylüyor.

Bu, kullanıcıların artık Twitter biyografilerine diğer sosyal ağlardaki profillerinin bağlantılarını ekleyemeyecekleri (hatta adreslerini URL olmadan ekleyemeyecekleri) veya bir çapraz gönderi olmadıkça yasaklı platformlardaki gönderilerine bağlantı ekleyemeyecekleri anlamına geliyor.

Twitter ayrıca, "başka bir sosyal platformdaki bir içeriği tanıtmak amacıyla kullanılan" hesapları askıya alabileceğini ve kullanıcıların artık Linktree veya Lnk.bio gibi üçüncü parti bağlantı kısaltma sitelerini de kullanamayacağını söylüyor. Buna rağmen Twitter, bu yasaklı platformların ücretli tanıtımı konusunda hâlâ destek vereceğini bildiriyor.

Skandal: Twitter'da Diğer Sosyal Medya Hesaplarını Paylaşmak Yasaklandı!

Yeni Politikaya Uymayan Hesaplar Cezalandırılacak

Twitter, politika ihlallerini içeren tüm tweet'leri kaldıracağını ve profillerinde yasaklı sosyal platformlara bağlantı bulunan kullanıcıları geçici olarak askıya alabileceğini söylüyor. Hatırlarsanız şirket geçtiğimiz günlerde Mastodon'a ait Twitter hesabını askıya almış, Mastodon'a giden tüm bağlantıları da engellemişti.

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