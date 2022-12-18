Skandal: Twitter'da Diğer Sosyal Medya Hesaplarını Paylaşmak Yasaklandı!

Twitter artık kullanıcıların Facebook, Instagram, Mastodon, Truth Social, Tribel, Nostr ve Post gibi belirli sosyal platformlarındaki hesaplarını biyografilerine eklemelerine ya da paylaşmalarına izin vermeyecek. Bu değişiklikleri özetleyen bir gönderide Twitter, bu politikayı ihlal eden kullanıcılara karşı "hem Tweet düzeyinde hem de hesap düzeyinde" işlem yapacağını söylüyor.

Specifically, we will remove accounts created solely for the purpose of promoting other social platforms and content that contains links or usernames for the following platforms: Facebook, Instagram, Mastodon, Truth Social, Tribel, Nostr and Post. — Twitter Support (@TwitterSupport) December 18, 2022

Bu, kullanıcıların artık Twitter biyografilerine diğer sosyal ağlardaki profillerinin bağlantılarını ekleyemeyecekleri (hatta adreslerini URL olmadan ekleyemeyecekleri) veya bir çapraz gönderi olmadıkça yasaklı platformlardaki gönderilerine bağlantı ekleyemeyecekleri anlamına geliyor.

Twitter ayrıca, "başka bir sosyal platformdaki bir içeriği tanıtmak amacıyla kullanılan" hesapları askıya alabileceğini ve kullanıcıların artık Linktree veya Lnk.bio gibi üçüncü parti bağlantı kısaltma sitelerini de kullanamayacağını söylüyor. Buna rağmen Twitter, bu yasaklı platformların ücretli tanıtımı konusunda hâlâ destek vereceğini bildiriyor.

Yeni Politikaya Uymayan Hesaplar Cezalandırılacak

Twitter, politika ihlallerini içeren tüm tweet'leri kaldıracağını ve profillerinde yasaklı sosyal platformlara bağlantı bulunan kullanıcıları geçici olarak askıya alabileceğini söylüyor. Hatırlarsanız şirket geçtiğimiz günlerde Mastodon'a ait Twitter hesabını askıya almış, Mastodon'a giden tüm bağlantıları da engellemişti.

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