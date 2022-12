Skandal: Twitter'da Diğer Sosyal Medya Hesaplarını Paylaşmak Yasaklandı!

Twitter artık kullanıcıların Facebook, Instagram, Mastodon, Truth Social, Tribel, Nostr ve Post gibi belirli sosyal platformlarındaki hesaplarını biyografilerine eklemelerine ya da paylaşmalarına izin vermeyecek. Bu değişiklikleri özetleyen bir gönderide Twitter, bu politikayı ihlal eden kullanıcılara karşı "hem Tweet düzeyinde hem de hesap düzeyinde" işlem yapacağını söylüyor.

Specifically, we will remove accounts created solely for the purpose of promoting other social platforms and content that contains links or usernames for the following platforms: Facebook, Instagram, Mastodon, Truth Social, Tribel, Nostr and Post.