Instagram'dan Ekran Sürenizi 2 Katına Çıkaracak Özellik

Hiç sosyal medyada gereğinden fazla vakit geçirdiğiniz düşündünüz mü? Görünüşe göre sosyal medya şirketleri sizinle aynı fikirde değil ve bu süreyi artırmanızı istiyor. Bu doğrultuda Instagram, daha çok reels izlemenizi sağlayacak yeniz arayüzünü test etmeye başladı.

Instagram Açıldığında Karşınıza Çıkacak İlk Şey Reels Videoları Olacak

Instagram, kullanıcı alışkanlıklarını değiştirecek yeni bir arayüz testine başladı. Bildiğiniz üzere şu anda Instagram'ı açtığınızda sizi doğrudan ana sayfaya yönlendiriyor. Ancak yeni sistemle artık doğrudan Reels akışıyla karşılaşacaksınız. Instagram'ın amacı ise oldukça basit, kısa videoların zaten yoğun olan tüketimini daha da artırmak.

Yeni düzenlemede Reels içerikleri uygulamanın açılış noktası haline gelirken, hikayeler ekranın üst kısmında sabit kalacak. Mesaklar (DM) ise sağ üst köşeden gezinme çubuğuna taşınacak. Instagram uzun zamandır arayüzde kritik bir değişiklik yapmıyor. Bu nedenle bu hamle başta kullanıcıları kızdırabilir.

Ancak asıl tepki gösterilmesi gereken platformun sosyal medya bağımlılığını teşvik etmesi. Instagram kısa bir süre önce aylık 3 milyar kullanıcı barajını aştı. Bu da neredeyse dünya üzerindeki her iki kişiden birinin Instagram kullandığı anlamına geliyor. Ancak platform bununla yetinmiyor.

Halihazırda günün büyük bir bölümünü kısa videolar izleyerek geçiren milyarlarca kullanıcıya rağmen daha da fazla kişinin daha da uzun süre kısa videolar izlemesi için elinden geleni yapıyor. Psikologlara göre bu tür algoritmik tasarımlar, kullanıcıların iradesinden çok alışkanlıklarına hitap ediyor ve zaman yönetimini zorlaştırıyor.

Uzmanlar tam da bu nedenle sosyal medya kullanımının kısıtlanması ve bireylerin kendi sınırlarını koyması konusunda uyarıyor. Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizin ortalama günlük ekran süreniz ne kadar? Görüşlerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşabilirsiniz.