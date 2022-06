Instagram Artık Reels Beğeni ve Görüntülenme Sayısını Gizleyecek

Instagram şimdi, platformun Reels'lerinin yalnızca beğenilere ve görüntülemelere odaklandığı bilgileri kaldırmak için bir adım daha atıyor. Daha önce gelecek özellikleri erkenden sızdıran tanınmış bir isim, Instagram'ın yakında Reels'lerdeki beğenileri ve görüntüleme sayısını gizleyebileceğini paylaştı.

Son zamanlarda Instagram birçok kullanıcının yaşadığı aynı hikâyeyi tekrar tekrar görüntüleme sorununu düzeltebilmek adına uğraş verdi. Eğer bu sorundan hâlâ müzdaripseniz uygulamayı güncelleyerek kurtulabilirsiniz.

Instagram'ın şu an en popüler özelliklerinden olan Reels, Instagram için öncü bir rol oynuyor ancak bazı insanlar şirketi Reels'in beğenilerini ve görüntülenmelerini gösterdiği için eleştiriyor. Çünkü insanlar, zaten çok sayıda beğeniye sahip olan videoyu her zaman sadece etki yöntemiyle beğenirler. Sonuç olarak bu, diğer daha iyi olan videoların öne çıkarılma şansını azaltıyor ancak yakında bu sorun ortadan kalkacak gibi görünüyor.

#Instagram is working on hiding the likes and views count to #Reels as well 👀



ℹ️ Currently there isn't a separated setting for Reels, the count will be hidden when the setting to hide them in posts is turned on. pic.twitter.com/Z5NuqNDZic