Instagram Kullanıcıları Hedefte: Bu Sahte E-postalara Kanmayın

Instagram kullanıcıları için yeni bir tehlike kapıda. Son günlerde artan sahte e-postalar, hesap güvenliğiyle ilgili endişelerinizi kullanarak sizi tuzağa düşürmeye çalışıyor. Dolandırıcılar bu kez farklı bir yöntem kullanıyor ve klasik sahte web sitelerinden ziyade mailto bağlantılarıyla kurbanlarını avlıyor.

Yeni Nesil Instagram Dolandırıcılığı Nasıl Çalışıyor?

Siber güvenlik uzmanları tarafından tespit edilen bu yöntemde Instagram'dan geliyormuş gibi görünen bir e-posta alıyorsunuz. E-postada birinin hesabınıza giriş yapmaya çalıştığı ve acilen kimliğinizi doğrulamanız gerektiği yazıyor. İçerikte bir doğrulama kodu ve hesabınızı güvence altına almak için tıklamanız gereken bağlantılar bulunuyor.

Normalde bu tür dolandırıcılıklarda sahte bir web sitesine yönlendirilirsiniz. Orada kullanıcı adı, şifre gibi bilgilerinizi girmeniz istenir. Ama bu sefer durum farklı. E-postadaki bağlantıya tıkladığınızda karşınıza bir web sitesi değil, bilgisayarınızın e-posta programı açılıyor. Konu satırı ve alıcı adresi önceden doldurulmuş bir e-posta taslağı görüyorsunuz.

İşin kurnazlığı burada başlıyor. Alıcı adreslerindeki e-postalar ilk bakışta güvenilir görünüyor. Instagram'a aitmiş gibi duran ama aslında dolandırıcıların kontrolündeki adresler bunlar. Eğer bu e-postayı gönderirseniz, mail adresinizin aktif olduğunu onaylamış oluyorsunuz. Dolandırıcılar da sizi gelecekte daha fazla hedef alacakları listelerine ekliyor.

Bu yöntemin avantajı kurbanların daha az şüphelenmesi. Sonuçta bilinmeyen bir siteye bilgi girmiyorsunuz, sadece bir e-posta gönderiyorsunuz. Üstelik mailto bağlantıları, spam filtrelerini atlatmakta daha başarılı oluyor. Dolandırıcıların sürekli kapatılan sahte siteler kurmasına da gerek kalmıyor.

Instagram Hesabınızın Çalınmasını Nasıl Önlersiniz?

Peki nasıl korunabilirsiniz? Öncelikle panik yapmayın. Gerçek şirketler asla e-posta yoluyla şifrenizi veya hassas bilgilerinizi istemez. Hesabınızla ilgili bir sorun varsa doğrudan Instagram uygulamasını açın ve oradan kontrol edin. E-postalardaki bağlantılara körü körüne tıklamayın. Farenizi bağlantının üzerine getirip nereye gittiğini kontrol edin.

Eğer "mailto" ile başlıyorsa, bu bir uyarı işaretidir. Unutmayın, hesap güvenliğinizle ilgili acil durum mesajları genelde sahte oluyor. Gerçek güvenlik uyarıları daha sakin bir dille yazılır ve sizi acele ettirmeye çalışmaz. Şüpheye düştüğünüzde her zaman resmi kanalları kullanın.