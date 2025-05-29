Instagram Şarjınızı Mı Bitiriyor! Bu Güncellemeyi Mutlaka Yapın!

Instagram son dönemlerde şarj sorunları ile gündemde. Reddit gibi pek çok farklı platformda kullanıcılar Instagram uygulamasının gereğinden fazla şarj tükettiği ve bu sebepten kaynaklı olarak uygulamayı kullanamadıklarını bildiriyor. Bu kapsamda Meta, Android kullanıcıları için yeni bir güncelleme yayınladı. Bu güncelleme ile bahsi geçen sorun çözüme kavuşuyor. İşte konuyla ilgili detaylar...

Google Pixel Cihazlardaki Instagram Pil Tüketimi Sorunu Çözülüyor!

Instagram uygulaması özellikle de Mayıs ayında yayınlanan son Pixel güncellemesi ardından pil tüketimi sorunlarıyla tüketicileri karşı karşıya getirdi. Gelen bilgilere göre bahsi geçen güncelleme sonrasında pek çok kişi telefonlarının pil tüketiminde artış yaşadıklarını ve bu sebeple cihazlarını kullanamadıklarını bildirdi. Bu noktada Instagram yeni bir güncelleme yayınlayarak kullanıcıların pil tüketimi sorununu çözdü.

Bahsi geçen güncellemenin yayınlandığı Google tarafından doğrulandı. 382.0.0.49.84 numaralı versiyon olarak bilinen bu güncelleme sayesinde Google Pixel sahiplerinin Instagram kullanırken yaşadıkları pil tüketimi sorunu çözülüyor. Güncellemeyi yapmak içinse uygulanacak olan adımlar oldukça basit. Öncelikle Google Play Store'a giriş yapıyorsunuz. Ardından Instagram uygulamasını aratma sekmesinden buluyorsunuz.

Devamında şayet yeşil kutucuk içerisinde "Güncelle" ifadesini görüyorsanız uygulamanızı bu kutuya basarak güncelleyebilirsiniz. Şayet buna benzer bir kutu, ibare veya uyarı yer almıyorsa uygulamanız güncel sürümdedir ve bu sebeple ekstra bir güncelleme yapmanıza gerek olmamaktadır. Bu noktada her ihtimale karşı Instagram simgesine uzun basıp "Uygulama Bilgisi" sekmesine giderek sürümünüzü kontrol edebilirsiniz.

Konuyla ilgili güncelleme şu an için sadece Pixel serisi cihazları kapsıyor olarak gözüküyor ancak diğer Android cihazlarda da buna benzer bir sorununun olup olmadığı bilinmiyor. Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar bölümünde bizimle paylaşmayı unutmayın...