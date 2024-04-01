Yeni Özellik Kopyalama Sırası TikTok'ta: Instagram'ın Sevilen Bir Özelliği TikTok'a Geliyor!

Sosyal medya uygulamaları arasındaki en büyük rekabet her zaman Instagram, TikTok ve YouTube Shorts arasında dönüyor. Bu platformların sürekli birbirlerinin özelliklerini alıp kendilerine uyguladıklarını görüyoruz. Bu sefer sıra TikTok'ta.

TikTok, Instagram'ın bir süredir hem postlarda hem de reels paylaşımlarında kullandığı bir özelliği kendi bünyesine de getirmeye hazırlanıyor. Instagram'da gördüğümüz ortak paylaşım ile birlikte gerçekleştirilen "iş birliği" TikTok'a da geliyor.

TikTok, İş Birlikleri İçin Yeni Özellik Getiriyor

Instagram'da iş birliği haricinde de arkadaşların, çiftlerin veya ailelerin kendi aralarında kullanabildiği bir özellik olan ortak paylaşım, artık TikTok'ta da olacak. Bu platformda da bir içerik üreticisi paylaşımı yapacak ve "katkıda bulunan" olarak karşı tarafı ekleyecek, karşı taraf kabul edince de paylaşım her iki hesabın da profilinde görüntülenebilecek.

Bu özelliğin geleceği de TheSPAndroid'den AssembleDebug tarafından TikTok uygulama kodu araştırmaları sonucunda ortaya çıkarıldı. Kodlar arasında yer alan maddelere göre TikTok'ta da paylaşım sonrasında eğer iş birliğinden ayrılma gibi durum söz konusu olursa paylaşımdan ayrılmak mümkün olabilecek.

Bir ay içerisinde 4 kez ortak paylaşım ile sınırlı kalacak özellik, en fazla 5 kullanıcı ile sınırlandırılacak. Böylece aynı anda 5 kişi bir ortak paylaşım yapabilecek. Bu özelliğin kullanılabilmesi için ayrıca paylaşım yapan, yani diğer kullanıcıları davet eden kişinin hesabının herkese açık olması ve gönderinin de herkese açık şekilde paylaşılması gerekecek.