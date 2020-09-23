Instagram Simgesi İçin 10. Yıla Özel Büyük Özellik Geliyor

Kullanıcıların deneyimine sunulduğu ilk hafta içerisinde büyük bir kullanıcı kitlesini kazanan Instagram, 6 Ekim'de 10. yıl dönümüne özel olarak dünyanın en popüler sosyal medya uygulamalarından biri haline gelmesinde büyük bir rolü olan kullanıcılarına büyük bir özellik sunmaya hazırlanıyor. Instagram simgesi için 10. yıla özel olarak büyük bir yenilik geliyor. İşte görüntü tabanlı sosyal medya uygulamasına gelecek özellik ile ilgili ayrıntılar!

Instagram Simgesini Değiştirmek Mümkün Olacak

Instagram, 6 Ekim 2010 tarihinde Kevin Systrom ve Mike Krieger tarafından kullanıma sunulmuştu. Fotoğraf paylaşım uygulaması kısa süre içerisinde dünya genelinde yoğun ilgi görmüş ve yalnızca ilk haftada 100.000'den fazla üye tarafından kullanılmaya başlanmıştı. Instagram'ın başarısının farkına varan sosyal medya devi Facebook, Instagram'ı başka şirketlerin de hedefi haline gelmeden satın almıştı.

Kısa süre içerisinde büyük bir popülerlik elde eden Instagram, Alessandro Paluzzi tarafından Twitter'da paylaşılan ekran görüntülerine göre 10. yıl dönümüne özel olarak kullanıcıların sosyal medya platformunun simgesini seçmesine izin vermesine imkan verecek. Sosyal medya platformu, Twitter'da paylaşılan bilgilere göre, kullanıcılarına Dark, Light, Designer, Candy, Lux başta olmak üzere içinden seçim yapılabilecek çok sayıda simge seçme hakkı tanıyacak.

Instagram kullanıcıları, sosyal medya platformunun 10. yıl dönümüne özel olarak kullanıcılara sunduğu simge seçeneklerini ayarlar bölümünden değiştirme imkanına sahip olacak. Instagram, Paluzzi tarafından paylaşılan bilgilere göre özelliği 10. yıl dönümüne özel olarak 6 ekim 2020 tarihinde kullanıcıların kullanımına sunacak.