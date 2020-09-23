Sosyal Medyada Az Beğeni Almak Gençleri Depresyona Sürüklüyor

Sosyal medya platformlarında beğeni ve yorum almak çoğu insan için oldukça önemli bir durum. Yeni bir araştırmaya göre sosyal medyada az beğeni almak gençlerde depresyonu ve endişeyi artırıyor. Gençlerin sosyal medya platformlarında paylaştıkları gönderilere yeteri kadar beğeni gelmemesi nedeni ile özgüvenlerini kaybettikleri ortaya çıktı. Yapılan araştırma ile ilgili tüm ayrıntılar haberimizde.

Sosyal Medyada Az Beğeni Almak Depresyona Neden Oluyor

Araştırmacılar, Child Development'ta yayımlanan çalışmada çevrim içi ortamda yetersiz sayıda geri bildirim almanın psikolojik etkilerini gözlemlemek için bir deney gerçekleştirdi. Çalışmada yer alan aynı yaştaki katılımcılar, kendilerine özel bir profil oluşturdu ve diğer katılımcılarının profilini ziyaret edip beğendiler. Çalışma kapsamındaki sosyal medya beğenilerinin tamamı kayıt altına alındı ve en çok beğenilen profillerin bir listesi oluşturuldu.

Araştırmadan sonra yüksek beğeni alan profillere kıyasla çok daha az beğeni alan gruptaki katılımcıların kendilerinden daha fazla beğeni alan katılımcılara göre çok daha fazla olumsuz duygularının olduğu kaydedildi. Texas Üniversitesi'nde psikoloji doçenti olan David Yeager, "Sosyal medya ve akıl sağlığı üzerine yapılan araştırmaların çoğu anket yöntemlerine dayanıyor ama anketlerin kesin bir sonuç vermediğini biliyoruz" ifadelerini kullandı.

Yeager, konu ile ilgili yaptığı açıklamada, "Bu çalışma, bilimsel alanda oldukça önemlidir çünkü yeterince beğenilmemenin genç yaştaki çocukların öz güvenlerinin azalttığını gösterir" dedi. Çalışmada kullanılan yöntemle aynı yöntemi kullanan ikinci bir çalışma, yetersiz beğeni sayısına sahip olmanın sonucunda meydana gelen olumsuz düşünceleri kontrol edemeyen genç yaştaki insanlarda depresyon semptomlarının görülme olasılığının daha yüksek olduğunu ortaya çıkardı.

Konu ile ilgili yapılan üçüncü bir araştırma, okuldaki akranlarından etkilenen öğrencilerin normal öğrencilere göre çok daha fazla olumsuz tepki vermesine neden olduğunu kanıtladı. Üçüncü araştırma ile beraber söz konusu gruba dahil olan öğrencilerin yeterince beğeni almamasının sonucunda kendilerinde bir kusur arama eğiliminde olduğu öğrenildi.