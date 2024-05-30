Instagram Tacizle Mücadelede Yeni Bir Adım Attı: Yakın Arkadaşlar Özelliğini Genişletiyor!

Instagram, tacizle mücadelede yeni bir adım atarak, platformdaki gençleri korumak için "Limits" aracını güçlendiriyor. Bu özellik, gençlerin istenmeyen etkileşimleri sınırlamasına olanak tanıyarak, güvenli bir çevre sağlamayı hedefliyor.

Bu güncellemeyle kullanıcılar, "Yakın Arkadaşlar" grubundaki etkileşimleri dışında platformda gelen her türlü etkileşimi sessize alabilecekler.

Instagram Limits Özelliğini Güçlendiriyor!

Instagram, Limits özelliğini 2021'de İngiliz futbolcuların çevrimiçi tacize uğramasının ardından bir test olarak başlattı. Şu anda herkes kullanabilir, ancak sadece takip ettiğiniz kişilerle olan etkileşimleri kısıtlamanıza imkan tanır.

Bu özellik kullanıcılar için varsayılan olarak "Yakın Arkadaşlar" ayarıyla geliyor ve Instagram, bunun özellikle zorbalık ve tacize karşı koruma sağlamayı amaçladığını belirtiyor. Bu sayede, kişinin "Yakın Arkadaşları" dışındaki hesaplarla etkileşimleri sessizce gerçekleşiyor ve akışta görünmüyor. Alternatif olarak gençler, son takipçilerle etkileşimlerini sınırlayabiliyor.

Ayrıca şirket, "Limits" özelliğine, belirli hesaplardan gelen etkileşimleri engellemeden sınırlamanıza olanak tanıyan yeni işlevler ekliyor. Instagram, kısıtlanmış hesaplardaki tüm yorumları gizleyecek ve sizi etiketleyemeyecek veya sizden bahsedemeyecek.

Bu yılın başlarında, Meta, 18 yaşın üzerindeki kullanıcıların gençlere takip etmedikleri kişilere mesaj göndermesini engelleyen yeni kısıtlamalar getirdi. Nisan ayında ise şirket, gençlere yönelik Instagram mesajlarında çıplaklığı bulanıklaştıracak bir özellik tanıttı.

Meta'nın bu adımı, gençlerin güvenliği konusunda çeşitli bölgelerdeki incelemelerle karşı karşıya kalmasıyla birlikte, şirketin "iyi niyetli" bir adımı olarak görülüyor. Geçen Ekim ayında, ABD'deki 40'tan fazla eyalet, ürün tasarımının gençlerin zihinsel sağlığını etkilediğini iddia ederek Meta'ya dava açmıştı.

Ayrıca bu ayın başlarında Avrupa Birliği, Facebook ve Instagram'ı bağımlılık yapıcı tasarımlar ve çocukların ruh sağlığı üzerindeki olumsuz etkileri nedeniyle soruşturma başlattı.