Instagram, Taylor Swift'in Profiline Yeni Bir Özellik Getirdi: Bakın Nasıl Görünüyor!

Bu haftanın ilerleyen günlerinde, Taylor Swift çok beklenen yeni albümü The Tortured Poets Department'ı yayınlayacak. Albüm 19 Nisan'da her yerde satışa sunulacak. Fakat bu bekleme döneminde Swift hayranları için yayınlanan hiçbir şarkı olmadı. Bunun üzerine Instagram, diğer hiçbir kullanıcıda olmayan özellikleri Taylor Swift'in profiline ekledi.

Billboard tarafından fark edildiği üzere, kullanıcılar Taylor Swift'in Instagram profiline girdiklerinde ve ekranı aşağı doğru çektiklerinde, sağ el emojisiyle karşılaşıyorlar. Ekran daha fazla aşağı çekildiğinde The Tortured Department'ın yayınlanma tarihine geri sayan bir zamanlayıcı çıkıyor.

Instagram, Albüm Hashtaglerine de Özellik Getirecek

X üzerinden özelliğin nasıl çalıştığına dair ekran görüntüsü paylaşıldı:

Instagram'da Taylor Swift'in profiline kimsede olmayan bir özellik geldi.



Profile girip sayfayı yenilediğinizde 'The Tortured Poet’s Department' albümü için geri sayımla karşılaşıyorsunuz.pic.twitter.com/Br2JN34XeC — Tamindir.com (@Tamindir) April 18, 2024

Meta, bu fırsatı kullanarak Threads'e geri sayıma indirme bağlantısını dahil etti ve Swift hayranlarını Threads kullanmaya davet etti.

Billboard'un paylaştığı habere göre, #TTPD, #The Tortured Poets Department, #Tortured Poets, #TSTTPD, #Swifties veya #Taylor Swift hashtagleri ile gönderi paylaşmak bir parlama efekti oluşturacak, ve bu etiketlerle yapılan herhangi bir gönderiyi beğenmek beyaz kalplerin ekranın altından fırlamasını sağlayacak.

Instagram, Billie Eilish'ın albüm reklamı için de tüm takipçilerini hikayesinde yakın arkadaşlara almasını sağlamıştı. Son zamanlarda ünlü isimler için bu tarz özelliklere erişim sağlanıyor.