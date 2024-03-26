Instagram ve Threads'e Siyasi İçerikleri Sınırlama Özelliği Geliyor: Nasıl Kullanılır?

Meta, birkaç ay önce kullanıcıların artık hem Instagram hem de Thread'te siyasi konularla ilgili daha az içerik görebilmesini sağlayan yeni bir filtreleme seçeneğini kullanıma sunacağını açıklamıştı. Bu filtreleme özelliği artık her iki platformda da aktif hale getirildi.

Kullanıcılar artık siyasi içerikler görmek istemiyorsa çok kolay bir şekilde bu içerikleri sınırlayabilecek ve akışlarında bu ve benzeri içerikleri görmemeye başlayacak. Bu seçenek, şirkete göre "takip etmediğiniz hesaplardan proaktif olarak siyasi içerik önermemek" adına alınmış bir önlem olarak geliyor.

Siyasi İçerikler Artık Sınırlandırılabilecek

Bu özellik artık varsayılan olarak tüm kullanıcılarda aktif hale gelecek. Ancak kullanıcılar eğer siyasi içerikleri ana akış sayfalarında görmek isterse manuel olarak bu özelliği deaktif hale getirebilecekler.

Ancak eğer bu seçenek etkinleştirilirse kullanıcılar sadece takip ettikleri kişilerin siyasi paylaşımlarını görebilecek, diğer hesapların paylaşımını göremeyecekler. Meta sözcüleri arasında bulunan biri The Verge'e bu özelliği artık kullanıcılara sunulduğunu doğruladı.

Henüz belirli ülkelerle sınırlı olduğu da paylaşılan özellik, tüm dünyaya sunulacak mı yoksa bu şekilde sadece belirli bölgelerle mi sınırlı kalacak bir açıklama yapıldı. Peki bu özelliğin hesabınıza gelip gelmediğine nasıl bakabilirsiniz?

Instagram veya Threads uygulamasını açın

Hesap ayarlarına girin

Önerilen İçerik seçeneğine ıtklayın

"Siyasi İçerik" menüsü varsa onu seçin

Bu sayfa açılıyorsa artık istediğiniz seçeneklerden birini seçip, ana akış sayfanızdaki filtrelemeyi aktif hale getirebilirsiniz.