Instagram Türkiye'de Neden Kapatıldı? İşte Nedeni!

Sosyal medya denince akla ilk gelen platformlardan Instagram, bugün gece saatlerinde Türkiye'de erişime kapatıldı. Kullanıcılar platforma erişemezken, BTK'nın sitesinde Instagram'ın erişime engellendiğine yönelik bilgiler tespit edildi. Peki, en çok tercih edilen sosyal mecralardan Instagram neden kapandı? İşte Instagram'ın kapanma nedeni!

Instagram Türkiye'de Neden Kapandı? Instagram Kapanma Nedeni

Instagram'ın kapanma nedenine dair birçok iddia ortaya atılsa da, sosyal medyada BTK tarafından yapıldığı söylenen bazı açıklamalar dolaşıyor. Buna göre, Instagram "katalog suçlara uymadığı" gerekçesiyle kapatıldı. Katalog suçların; çocuğa karşı cinsel istismar, intihara sevk etme, Atatürk'e hakaret gibi içeriklerin çıkarılması noktasında zorluğu içerdiği söyleniyor.

BTK'dan Instagram'a erişim engeliyle ilgili ilk açıklama: "Katalog suçlara uymadığı gerekçesiyle kapatıldı."



• Katalog suçlar çocuğa karşı cinsel isitmar, intihara sevk etme, Atatürk'e hakaret gibi içeriklerin çıkarılması noktasında zorluğu içeriyor. pic.twitter.com/m6Wkda6Jca — Boşuna Tıklama (@bosunatiklama) August 2, 2024

Şu an için BTK'nın resmi web sitesinde ve sosyal medya kanallarında böyle bir açıklamanın olmadığını görüyoruz. Kısacası, kesin nedeni bilemeyeceğimizi ve resmi açıklamanın bundan ibaret olduğuna yönelik iddiaların bir hayli fazla olduğunu belirtelim. Kurumdan herhangi bir açıklama gelmesi halinde içeriğimizi güncelleyeceğiz.

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