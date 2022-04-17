Tüm dünyada en çok kullanılan sosyal medya platformlarından biri olan Twitter ve Instagram, çok büyük bir suçlamayla karşı karşıya. Platformların cinsel içerikli çocuk fotoğraflarına göz yumduğu iddiası, birçok kişiyi ayağa kaldırdı. Instagram ve Twitter’ın uygulama içi raporlama araçlarının şikayet üzerine bile çocuk istismarı yapan hesapları kaldırmadığı ortaya çıktı.

Instagram ve Twitter İçin ‘Çocuk İstismarına Göz Yumuyor’ Suçlaması

Ortaya atılan iddialara göre; Instagram ve Twitter, uygulama içi raporlama aracından şikayet edilse dahi kısmen yarı çıplak çocuk fotoğraflarını platformdan kaldırmıyor. Diğer yandan bu fotoğraf cinsel içerikli binlerce yorum aldığı için de büyük tehlike oluşturuyor.

Instagram’ın çatı şirketi Meta, çocuk istismarına karşı ‘sıfır toleranslı’ bir politika benimsediğini iddia ediyor. Ancak uygulama içi raporlama aracılığıyla yapılan şikayetlere bakıldığında, bu hesapların kapatılmadığı görülüyor.

Bir araştırmacı, Instagram’ın uygulama içi raporlama aracını kullanarak cinsel içerikli çocuk fotoğraflarını yayınlayan bir hesabı şikayet etti. Fakat şikayet edilen çocuk istismarcısının hesabının kapatılması başarılı olmadı. İddiaya göre; hesabın 33 bin takipçisi bulunuyor ve hesap paylaşım yapmaya hala devam ediyor.

Instagram’dan gelen açıklamada ise ‘Bu hesabın algoritma tarafından topluluk yönergelerine aykırı olarak algılanmadığı’ dile getirilmiş gözüküyor. Araştırmacıya; hesabı engellemesi, takibi bırakması veya tekrar bildirmesi tavsiye edildi.

Benzer bir durum Twitter’da da meydana geldi. 14 yaşındaki TikTok fenomenin fotoğrafları üzerinden cinsel eylemde bulunan bir kişinin resimlerini yayınlayan hesap, uygulama içi araçlar kullanılarak şikayet edildi. Ancak Twitter’ın kurallarını çiğnemediği belirtilerek bu rapor geri çevrildi.

Instagram’ın ana şirketi Meta, çocukları cinsel olarak sömüren veya tehlikeye sokan içeriklere karşı kurallara sahip olduğunu ve hesapları inceleme altına alarak platformdan kaldırdığını dile getirdi. Konuyla ilgili Meta sözcüsü şunu belirtti:

‘Şüpheli profilleri yasaklayarak, yetişkinlerin bağlantılı olmadıkları çocuklara mesaj göndermesini kısıtlayarak ve 18 yaşından küçüklerin hesaplarını varsayılan olarak kilitleyerek zararı önlemeye odaklandık.’

Platformlardaki çocuk istismarı bulguları, uygulama içi raporlama araçlarını tartışma konusu haline getirdi. Çocuk hakları savunucuları, yasa dışı olmasına rağmen bu tarz içeriklerin suç olarak görülmediğini ve yayında kalmasına izin verildiğini ifade etti.