Instagram ve Facebook'a Mavi Tik Geldi: İşte Ücreti!

Geçtiğimiz yılın sonlarına doğru Twitter'daki "mavi tik"in abonelik sistemine dönüştürülmesi ve bunun karşılığında da belirli bir ücrete tabi tutulması gündeme bomba gibi düşmüştü. Bu yenilik şimdi de Facebook ve Instagram'a geliyor.

Her iki sosyal ağlarda da düzenleme ve geliştirme yapacak olan Zuckerberg, doğrulanmış hesaplar için aylık abonelik sistemini devreye sokacak.

Instagram ve Facebook'ta Ücretli Abonelik

Yeni gelecek olan abonelik sistemi Meta Verified ile platformların tanınırlık ve bilinirliğinin artırılması hedefleniyor. Şu an için Yeni Zelanda ve Avusturalya'da pilot olarak başlayacak olan hizmet, 2023 sonuna kadar çok daha fazla ülkeye gelecek gibi görünüyor.

Hem Instagram hem de Facebook'ta mavi tik sahibi olmak isteyen kullanıcılar web sürümde 11.99 dolar, mobilde 14.99 dolar ödemek zorunda kalacak. Mavi tik aboneliğine geçiş yapabilmek için kullanıcının 18 yaşında olması ve kimlik kartını müşteri hizmetlerine sunması gibi koşullar yer alıyor.

Mavi tik haricindeki bir diğer yenilik ise kullanıcılar paylaştıkları Reels ve Hikaye videolarında özel etiket kullanımı ile aylık 100 yıldız sahibi olabilecek.