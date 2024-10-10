Bazı Instagram Hesapları Nedensiz Bir Şekilde Kapanmaya Başladı: Yöneticilerin Profilleri Bile!

Meta çatısı altında yer alan Instagram, algoritmasındaki önemli bir sorunla gündeme geldi. İddialara göre ünlü platform pek çok kullanıcının Instagram ve Threads hesaplarını durup dururken kapatmaya başladı. Detaylar haberde.

Instagram, CEO Dahil "Çocuk" Olarak Sandığı Pek Çok Profili Kapatmaya Başladı!

Dünyanın en popüler sosya Instagram, dikkat çekici bir sorunla karşı karşıya. Aktarılanlara göre şirket, bazı kullanıcıların Instagram ve Threads hesaplarını nedensiz bir şekilde kapattı. Meta'nın Instagram yöneticisi Adam Mosseri baştan olmak üzere pek çok çalışanın da bu sorundan etkilendiği bildiriliyor.

Instagram algoritmasından kaynaklandığı söylenen bu sorunun, kullanıcıların çeşitli nedenlerle hesaplarının kapatılmasına yol açtiğı öne sürülüyor. Zira birçok kullanıcı, Instagram'ın kendilerini çocuk olarak görmeye başladıklarını ve kimlik doğrulaması yapmasına izin verilmeden hesabının kapatıldığını belirtiyor.

Üstelik Instagram'ın baş yöneticisi olarak bilinen Adam Mosseri'nin de bu durumdan muzdarip olduğu aktarılıyor. Öte yandan yaptıkları paylaşımlarda yer alan bağlantılar nedeniyle hesaplarının silindiğini söyleyen pek çok kullanıcı da mevcut.

Bizzat Adam Mosseri tarafından konu hakkında yapılan açıklamaya göre, şirket yaşanan sorunu tespit etmiş durumda. Mevcut sorunun çözümü için çalışmaların başladığını belirten Mosseri, kullanıcıların hesaplarından olmasına neden olan bu sürecin ne zaman sona ereceğine ilişkin herhangi bir bilgi vermedi.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...