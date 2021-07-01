Facebook'u Instagram ve TikTok Rekabetinde Öne Geçirecek Hamle!

Facebook, Instagram ve TikTok rekabetinde kendi sosyal medya platformunu ileri taşıyacak hamleler yapmaya ara vermeden devam ediyor.

Instagram CEO'su Adam Mosseri'nin geçen günlerde görüntülü olarak yaptığı açıklamada Sosyal medya platformunun akışında tam ekran videolar gösterilmeye başlanacağını duyururken TikTok'un yanı sıra YouTube gibi video paylaşım platformlarına da değindi.

Instagram ve TikTok Rekabetinde Facebook'tan Nasıl Bir Adım Gelecek?

Facebook'un sahibi olduğu Instagram'ın CEO'su Adam Mosseri, çarşamba günü sosyal medya platformunun akışında kullanıcılara önerilen videolar gösterilmeye başlanacağını açıkladı.

Mosseri, paylaşmış olduğu videoda ayrıca videonun sosyal medya platformunun merkezine nasıl yerleştirilebileceği ile ilgili birkaç fikirleri olduğunu söyledi. Sosyal medya platformunun hayata geçireceği fikirlerden biri de ekranın büyük bir kısmını kaplayacak olan önerilen videolardan oluşuyor.

Sosyal medya platformunda yapılacak değişikliklere ilişkin çok önemli bilgiler paylaşan Mosseri, önümüzdeki aylarda son derece sürükleyici ve eğlenceli videolarla ilgili neler yaptıklarını ya da neler yapmaya çalıştıklarını kullanıcıların göreceğini söyledi.

Instagram CEO'su Mosseri'nin açıklamasında öne çıkan nokta, sosyal medya uygulamasının kullanıcılara tam ekran videolar göstermekle ilgili planları oldu. Bu tam ekran videolara kullanıcıların takip etmediği hesaplar tarafından paylaşılan videolar da önerilen videolar da dahil olacağı ifade edildi. Kullanıcılar önümüzdeki aylarda Instagram'ın yaptığı değişiklikleri yavaş yavaş görmeye başlayacağını dile getirdi.

Paylaşılan videoda Instagram'ın artık bir fotoğraf paylaşma uygulaması olmadığına da yer verildi. Bu söz, ilk ortaya çıkmasından bu yana önceliğini kullanıcıların arkadaşlarından ve takip ettiği kişilerden gelen kare formatındaki fotoğrafları görüntüleyebileceği bir uygulama olan Instagram için büyük bir değişim olacağı anlamına geliyor.

Kullanıcılara içerik sunmada yapılan değişiklik, uygulamanın sosyal medya pazarına hızlı bir giriş yapmış TikTok ile olan rekabetinde öne geçmesine büyük fayda sağlayabilir. Mosseri, açıklamasının devamında ise TikTok'un yanı sıra Google'a bağlı olan YouTube'u da ciddi bir rakip olarak gördüklerini, bu değişikliklerin temelinde aslında sosyal medya platformunun karşısındaki YouTube gibi rakipler olduğunu söyledi.

Mosseri, "Dürüst olalım, şu anda gerçekten ciddi bir rekabet var. TikTok çok büyük, YouTube ondan da büyük ve bunların haricinde daha birçok yeni girişim var" dedi.