Instagram'a Bir Yeni Özellik Daha: Video Notlar!

Bir zamanlar öncelikli olarak fotoğraf ve video paylaşma platformu olan Instagram, farklı bir kimliğe sahip kapsamlı bir sosyal medya merkezine dönüştü.

Bu dönüşümle birlikte platform yalnızca içerik oluşturuculara ve standart kullanıcılara hitap etmekle kalmayıp, aynı zamanda mesajlaşma özellikleri, sesli ve görüntülü arama seçenekleri ve sesli notlar gönderme olanağı sunmaya da başladı.

Şimdi ise ilgi çekici bir gelişmeyle Meta'nın sahibi olduğu Instagram, kullanıcıların video notları göndermesine olanak tanıyan yeni bir özellik sunmaya hazırlanıyor.

Video Notlar Özelliği WhatsApp'ın Ardından Instagram'a da Geliyor

Bu hamle kulağa tanıdık gelebilir, zira Meta'nın sahip olduğu bir diğer platform olan WhatsApp da kısa süre önce benzer bir özelliği kullanıma sunmuştu.

Eğlenceli kedi videolarını arkadaşlarınızla veya ailenizle paylaşmak için video notları göndermek mantıklı olsa da ana akım bir iletişim yönteminden ziyade niş bir özellik gibi görünüyor.

Instagram'ın video notları uygulamasının WhatsApp'ınkinden farklı olacağını belirtmek gerek. Bu video notlar belirli kişilere yönlendirilmeyecek. Bunun yerine, profilinizde zaten bırakabileceğiniz notlara benzer olacaklar. Daha önce yalnızca ses veya metin tabanlı notlar bırakabiliyordunuz ancak şimdi platform video notları bırakma olanağı tanıyacak. Bu video notlar, metin ve sesli benzerlerine benzer şekilde 24 saat boyunca profilinizin üstünde görünür kalacak.

Özelliğin herkese açık bir şekilde ne zaman sunulacağı ise şimdilik belirsiz. Peki siz bu yeni özellik hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsinz.