Instagram Video Selfie'nizi İstiyor: Bot Hesaplar Ayıklanacak

Instagram video selfie ile platformundaki güvenliği artırmayı amaçlıyor. Ancak kullanıcılar Instagram'a daha fazla veri vermekten çekiniyor. Yine de Meta, bu verileri Metaverse gibi diğer amaçlarda kullanmayacağına vurgu yapıyor.

Bildirildiğine göre Instagram, bazı kullanıcılardan hesaplarını doğrulamak için birden fazla açıdan çekilmiş bir video selfie sağlamalarını istedi.

XDADevelopers'a göre, birkaç kullanıcı mevcut hesaplarını doğrulamak için bir video selfie çekmelerinin istendiğini söyledi.

Instagram'ın yeni özelliği hakkında bilgi sahibi olanlar için, sosyal platform özelliği geçen yıl böyle bir güvenlik güncellemesini test etmeye başlamış, ancak teknik sorunlar nedeniyle yarıda kalmıştı.

Instagram uzun süredir bot hesap sorunuyla uğraşıyor ve bu tür hesaplar genellikle spam mesajlar gönderiyor, diğer kullanıcıları taciz ediyor ve takipçileri yapay olarak şişiriyor. Uygulamanın, platformdaki botların yaygınlığını frenlemek istemesinin nedeni de bu.

Instagram is now using video selfies to confirm users identity



Meta promises not to collect biometric data. pic.twitter.com/FNT2AdW8H2