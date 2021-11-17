Instagram Video Selfie'nizi İstiyor: Bot Hesaplar Ayıklanacak

Instagram video selfie ile platformundaki güvenliği artırmayı amaçlıyor. Ancak kullanıcılar Instagram'a daha fazla veri vermekten çekiniyor. Yine de Meta, bu verileri Metaverse gibi diğer amaçlarda kullanmayacağına vurgu yapıyor.

Bildirildiğine göre Instagram, bazı kullanıcılardan hesaplarını doğrulamak için birden fazla açıdan çekilmiş bir video selfie sağlamalarını istedi.

XDADevelopers'a göre, birkaç kullanıcı mevcut hesaplarını doğrulamak için bir video selfie çekmelerinin istendiğini söyledi.

Instagram'ın yeni özelliği hakkında bilgi sahibi olanlar için, sosyal platform özelliği geçen yıl böyle bir güvenlik güncellemesini test etmeye başlamış, ancak teknik sorunlar nedeniyle yarıda kalmıştı.

Instagram uzun süredir bot hesap sorunuyla uğraşıyor ve bu tür hesaplar genellikle spam mesajlar gönderiyor, diğer kullanıcıları taciz ediyor ve takipçileri yapay olarak şişiriyor. Uygulamanın, platformdaki botların yaygınlığını frenlemek istemesinin nedeni de bu.

Instagram is now using video selfies to confirm users identity



Meta promises not to collect biometric data. pic.twitter.com/FNT2AdW8H2 — Matt Navarra (@MattNavarra) November 15, 2021

Instagram video selfie ile şüpheli hesapları kaldıracak

Instagram tarafından gelen açıklamada, şüpheli davranışları olan hesaplardan video selfie göndermelerinin istenebileceğini belirtti. Şirket, özelliğin yüz tanıma kullanmadığını yineledi ve ekiplerin "hesabın arkasında gerçek bir kişi olup olmadığını" belirlemek için videoları incelediğini de sözlerine ekledi.

Bu arada, sosyal medya danışmanı Matt Navarra tarafından Twitter'da yayınlanan bir ekran görüntüsüne göre, fotoğraf paylaşım uygulamasının kullanıcıların kimliğini video selfie'lerle doğruladığını ve "Meta için biyometrik veri toplamayacağını vaat ediyor" bilgisini verdi.

Başka bir kullanıcı, kullanıcıdan bir video selfie göndermesini isteyen yardım ekranının ekran görüntüsünü paylaştı. Görüntü, özelliği açarken uygulamanın, kişinin gerçek bir insan olduğunu kanıtlamak için yüzünün tüm açılarını gösteren bir video istediğini gösterdi.

Hesap kullanıcıları, videoyu kaydedildikten sonra kimlik doğrulaması için platforma göndermek zorunda kalacak. Ayrıca Instagram, videonun platformda görünmeyeceğini ve 30 gün içinde şirketin sunucularından silineceğini vaat ediyor.

Şimdiye kadar, bu özelliğin hala test edilip edilmediği veya kademeli olarak kullanıma sunulup sunulmadığı belirsiz. Ancak bu süreçte Meta'nın platformdaki sahte veya spam hesapların sayısını azaltmaya çalıştığı açık. Yine de Meta, herkesin sonunda bir video selfie göndermesi gerekip gerekmeyeceği konusunda yorum yapmadı.

Şirket ayrıca, kullanıcılara uygulamayı belirli bir süre kullandıktan sonra kapatmalarını hatırlatan 'Mola Ver' özelliğini de test ediyor.