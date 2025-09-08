Instagram ve X Çöktü mü? Açıklama Geldi!

Son saatlerde İstanbul’da yaşanan gelişmeler sosyal medyanın da gündemini tamamen değiştirdi. Kullanıcı akınıyla birlikte platformlarda ciddi bir yoğunluk oluştu. Son dakikalarda ise popüler uygulamalar için yavaşlama şikayetleri artmaya başladı. Peki Instagram, X, TikTok ve YouTube çöktü mü? İşte detaylar…

Popüler Sosyal Medya Platformlarına Bant Genişliği Daraltması

Türkiye'de erişime engellenen web sitelerini raporlayan EngelliWeb tarafından yapılan açıklamaya göre X, Instagram, YouTube ve TikTok'u etkileyen bant genişliği daraltması uygulanmaya başladı. WhatsApp ve Telegram gibi anlık mesajlaşma uygulamalarında ise sadece bazı servis sağlayıcılarında problem yaşandığı belirtildi.

X, Instagram, YouTube ve TikTok'u etkileyen bant genişliği daraltması yaşanıyor. WhatsApp ve Telegram ise (şimdilik) sadece bazı servis sağlayıcılarında sorunlu. pic.twitter.com/CVoZs050Wr — EngelliWeb (@engelliweb) September 7, 2025

Sadece İstanbul değil, Türkiye genelinde de sosyal medya platformlarına erişimde sorunlar yaşanıyor. Bu durumun ardından birçok kullanıcı çareyi VPN kullanmakta buldu. VPN üzerinden bağlanan kullanıcılar, Instagram, X, TikTok ve YouTube gibi platformlara erişmeye devam ediyor. Ayrıca arama motorlarında "en iyi VPN programları" benzeri aramaların da artış gösterdiği görüldü.

Bant Genişliği Daraltmasının Sebebi Ne? İstanbul'da Neler Oluyor?

Geçtiğimiz günlerde mahkeme, CHP İstanbul İl kongresini geçersiz saydı ve mevcut yönetimi görevden aldı. Bu karar sonrası parti binası polis barikatıyla çevrildi, Özgür Özel ise bunu “hukukî darbe” olarak nitelendirip halkı protestoya çağırdı. On binlerce kişi partinin il binasına akın etmişken, sosyal medyada da gündem hemen değişti.

