Instagram'ın Yakın Arkadaşlar Özelliğine Herkesin Çok Seveceği Bir Yenilik Geliyor!

Instagram'ın Yakın Arkadaşlar özelliğini birçok kullanıcı severek kullanıyor. Yaptığı paylaşımları tüm takipçilerin görmesini istemeyenler bu özelliği kullanarak kendilerine özel bir liste oluşturabiliyor. Artık bu listenin kapsamı genişliyor.

Reels ve Gönderiler de Yakın Arkadaşlara Açılabilecek!

Bildiğiniz üzere Yakın Arkadaşlar özelliği bugüne kadar yalnızca hikâyler ve notlar için kullanılabiliyordu. Instagram bu özelliği geliştirerek artık reels ve gönderiler için de geçerli hâle getirecek.

Kullanıcılar reels ve gönderilerini belirledikleri Yakın Arkadaşlar listesine paylaşmayı tercih edebilecek. Bunu yapmak için gönderiyi paylaşmadan önce 'Hedef Kitle' seneçeğine tıklayarak Yakın Arkadaşlar butonuna basmaları yeterli olacak.

Yakın Arkadaşlar listesine alınan kişilerin profillerinde yeşil bir yıldız simgesi belirecek. Böylece listeye eklenen kişiler de kendilerinin listede olup olmadığını anlayabilecek. Hem paylaşımı yapan kişi hem de takipçiler için daha özel bir alan oluşturulmuş olacak.

Kısacası bundan sonra Yakın Arkadaşlar özelliği hikâyler, notlar, reels ve gönderiler için kullanılabilir hâle gelecek.

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Yorumlarınızı aşağıdaki bölümden bizimle paylaşabilirsiniz.