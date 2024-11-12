Instagram'dan Çok Kullanılacak Yeni Özellik : Kullanıcılar Yapay Zeka İle Profil Fotoğrafı Oluşturabilecek

Dünyanın öne gelen sosyal medya ağlarından Instagram, platformunu yapay zeka teknolojisiyle yenilemeye devam ediyor. Şirket, son olarak kullanıcıların yapay zeka ile profil fotoğrafları oluşturmasını sağlayan yeni özelliğini test ediyor.

Instagram Kullanıcıları, Yapay Zekayla Avatar Profil Resimleri Oluşturabilecek!

Görsel tabanlı yapay zeka özelliklerini platformuna kazandıran Instagram, bir yeniliği daha yakında kullanıcılarına sunmayı hedefliyor. Şirket son olarak, kullanıcıların yapay zeka ile birlikte profil resimleri oluşturabileceği yeni bir özelliği uygulamanın beta sürümünde test etmeye başladı.

Kullanıcılar yeni özellik birlikte, herhangi bir üçüncü parti uygulamaya ihtiyaç duymadan yapay zeka ile profil avatarları oluşturabilecek. Hesap sahipleri, "Profili Düzenle" bölümüne yerleştirilecek "yapay zeka ile profil resmi oluştur" seçeneği üzerinden özelliğe erişebilecek.

Öte yandan söz konusu özellik, ilk olarak Instagram'da karşılaştığımız bir yenilik değil. Daha öncesinde Snapchat TikTok'un yapay zeka destekli avatar oluşturma özelliğini kullanıcılarına sunduğunu belirtelim. Instagram'ın ise yeni yapay zeka eklentisini ne zaman hayata geçireceği belirsizliğini koruyor.

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