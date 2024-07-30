Bırakın Yapay Zeka Sizin Adınıza Konuşsun: Instagram Yeni Özelliğini Kullanıma Sundu!

Son dönemin ana akımı yapay zekanın gelişimi tüm hızıyla devam ediyor. Bu alanda çalışmalarını sürdüren şirketlerden biri de Meta. Şirket, son olarak Instagram kullanıcılarının kendi yapay zeka karakterini oluşturmasına imkan sağlayan bir aracı kullanıma sundu.

Instagram'da Kendi Yapay Zeka Temelli Karakterlerinizi Oluşturabileceksiniz

Meta, AI Studio adı verilen yeni bir araçla Instagram kullanıcılarının kendi yapay zeka karakterlerini oluşturmasının önünü açtı. Şirket, şu an için bu özelliği sadece ABD'de kullanıma sunsa da ilerleyen dönemlerde diğer ülkelere de gelmesi kuvvetle muhtemel.

Bu özelliğin çalışma mantığını ise oluşturduğunuz yapay zeka karakterlerinizin diğer kullanıcılarla sizin adınıza konuşabilmesi olarak açıklayabiliriz. Meta'nın paylaştığı bilgilere göre, karakter oluşturma sürecinde yapay zekayla sohbet edecek ve onu sizin gibi konuşabilmesi için birçok konuda eğitebileceksiniz.

Her şey hazır olduğunda ve karakterinizin gerçekten sizin gibi konuştuğundan emin olduğunuzda, onu kullanıma açabileceksiniz. Bu andan itibaren yapay zeka karakteriniz diğer kullanıcılarla sizin adınıza etkileşime girebilecek. Ayrıca, karakterinizin hangi hesaplarla iletişimde olacağını belirleyebileceğinizi de ekleyelim.

Tabii, burada bazı önemli detayların bulunduğunu belirtmek gerek. Potansiyel kafa karışıklığını önlemek adına, oluşturduğunuz karakterin yapay zekayla oluşturulduğu birçok yerde belirtilecek. Bu sayede diğer kullanıcılar sizin yapay zeka klonunuzla konuştuğunu anlayacaklar.