Instagram Yasağının Kalkacağı Tarih Ortaya Çıktı

Instagam yetkilileri ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu arasında gerçekleşen toplantıdan iyi haberler geldi. Gazeteci Bülent Aydemir'in iddiasına göre toplantı oldukça olumlu geçti ve yasağın kaldırılması için gerekli şartlarda anlaşma sağlandı.

Aydemir'in paylaştığı bilgilerin doğru olması durumunda yasak, bugün gerçekleşecek kabine toplantısı sonrasında kaldırılacak. İşte detaylar!

Türkiye, Instagram Yasağını Ne Zaman Kaldıracak

Türkiye Cumhuriyeti, 2 Ağustos tarihinde BTK tarafından alınan bir kararla Instagram'a erişim engeli getirdi. Bu tarihten itibaren platforma VPN gibi araçlar kullanmadan ülkemizde erişmek imkansız hale geldi. Konuyla ilgili açıklama yapan yetkililer, Instagram'ın Türkiye'nin hassasiyetleriyle uyuşmayan katolog suçlarından engellendiğini söyledi.

Elbette ki erişim engeli ülke çapında ses getirirken, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, X üzerinden yaptığı bir paylaşımda 13:00'da Instagram yetkilileri ile bir araya geleceğini söyledi. Ancak toplantıyla ilgili henüz resmi bir açıklama gelmedi.

Son olarak Gazeteci Bülent Aydemir; "Instagram yetkileri ile görüşme olumlu geçti. Kabine sonrasında Instagram çok büyük ihtimalle açılacak." şeklinde bir paylaşımda bulundu. Bu da gözlerin 15.30’da başlayacak kabine toplantısına çevrilmesine neden oldu. Eğer iddialar doğruysa bugün akşam saatlerinde VPN'e gerek olmadan Instagram'a erişeceğiz.