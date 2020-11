Instagram’ın Yeni Özellikleri Ortaya Çıktı!

Tersine mühendislik uzmanı ve aynı zamanda bir uygulama araştırmacısı olan Alessandro Paluzzi, son zamanların en çok kullanılan sosyal medya uygulamasına eklenecek yeni özellikleri incelerken birtakım yeni özelliklerle karşılaştı. Paluzzi, Instagram’ın yeni özellikleri ile ilgili bütün bildiklerini Twitter hesabı üzerinden yayımladı.

Instagram, fotoğraflarınıza çeşitli filtre ve efektler eklemek için birbirinden çeşitli seçeneklere sahip bir sosyal medya uygulamasıdır. Görüntü tabanlı sosyal medya platformunda yaşanacak gelişmelere göre bu özelliklerin çoğu artık doğrudan kamera simgesinden kullanılmaya başlanıyor. Alessandro Paluzzi’nin yayımladığı ekran görüntülerine göre Instagram’ın yeni özellikleri şunlarla ilgili görünüyor:

• Kamera

• DM (Direkt Mesajlar)

• Kullanım Şartları

Peki, sosyal medya uygulaması Instagram’ın üzerinde çalıştığı özelliklerle sosyal medya kullanıcılarının tam olarak nasıl imkanlar elde etmesi planlanıyor? Instagram’ın yeni güncellemesiyle birlikte kullanıcılara sunmak istediği bu özellikleri aşağıdan öğrenebilirsiniz.

1. Kamera

Instagram, üstte de belirtildiği gibi, fotoğraflara birbirinden çeşitli efekt ve filtre ekleme imkanı sunan tabiri caizse görüntülerle dolu bir sosyal medya uygulamasıdır. Görünüşe göre bu özelliklerin çoğu artık doğrudan kamera simgesi ile kullanılabilecek. Paluzzi tarafından paylaşılan seçenekler şunları içeriyor:

• Hikayene ekle

• Reels’e ekle

• Kontroller

• Ön kamera ile başlat

• Kamera seçenekleri

2. DM (Direkt Mesajlar)

Tersine mühendislik uzmanı Alessandro Paluzzi tarafından paylaşılan diğer ekran görüntüleri ise Instagram’da yer alan direkt mesajlaşma özelliği ile ilişkisi bulunuyor. Paluzzi’nin paylaştığı ekran görüntülerine göre bu bölüme yeni bir filtre geliyor. Ekran görüntüsüne bakılırsa mesaj filtrelerinin arasında “Yakın Arkadaşlar” seçeneği de bulunuyor. Bu özellik muhtemelen Facebook tarafından satın alınan Instagram’da profesyonel hesap kullanan kişiler tarafından kullanılabilen bir özellik olacaktır.

3. Kullanım Şartları

