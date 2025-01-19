Artık Instagram'da Beğenmediğiniz Yorumlara "Dislike" Atabileceksiniz!

Dünyanın en popüler sosyal medya ağlarından Instagram, Meta çatısı altında platformunu geliştirmeye ve yenilemeye devame ediyor. Geçtiğimiz günlerde paylaşımların gösterimini yeniden tasarlayan ve reels videolarının süresini uzatan şirket, şimdiyse YouTube'dan pek bir aşina olduğumuz "dislike" butonunu hayata geçirmek için çalışmalar yürütüyor.

Aktarılanlara göre Instagram, kullanıcıların paylaşımların altına yapılan yorumları beğenmemesi haline kullanabileceği bir dislike butonunu test etmeye başladı.

Kullanıcılar Beğenmediği Yorumlara Dislike Atabilecek

Sektörel kaynaklar tarafından sızdırılan yeni özellik, YouTube'a benzer şekilde kullanıcıların sadece beğendiği yorumların yanı sıra beğenmediği yorumlara da etkileşim vermesini sağlayacak. Bu sayede paylaşımlara yapılan yorumlardan sadece iyileri değil, beğenilmeyenler de öne çıkarılmış olacak.

Görüntülerden de anlaşılacağı üzere, Instagram'ın yeni dislike butonu, yorumların altındaki beğenme butonunun hemen yanında yer alacak. Ok işaretiyle simgelenen beğenmeme butonunun, yorumların diziliş algoritmasına etki edip etmeyeceği bilinmiyor. Örneğin fazlaca dislike alan bir yorumun alt sıralara mı ineceği yoksa olduğu yer mi kalacağı henüz belli değil. Bununla birlikte hangi yorumun kaç tane dislike aldığını görüp göremeceğimiz de merak konusu.

An itibarıyla Instagram tarafından test edilen yorumları beğenmeme özelliğinin ne zaman kullanıma sunulacağı bilinmiyor. Platformun yeni özelliklerini peşi sıra hayata geçirdiği bir dönemde olduğumuzu düşünürsek, dislike butonunun da erken bir tarihte bizlerle buluşacağını söyleyebiliriz.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...