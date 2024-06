Instagram'dan Yuva Yıkacak Özellik Çok Yakında Geliyor!

Dijital dönüşümün lokomotifi internetin gelişimiyle hayatımıza dahil olan sosyal medya platformları günlük hayatın en büyük vazgeçilmezlerinden. Bu alanda akla ilk gelen mecralardan biri de doğal olarak Instagram. Son gelen bilgiler, platformun çok yakında çiftleri kavga ettirecek yeni bir özelliği kullanıma sunacağını gözler önüne seriyor.

Sosyal medya platformlarıyla ilgili sızıntılarıyla bilinen Alessandro Paluzzi, Instagram'ın bir süredir hesap paylaşımı özelliği üzerinde çalıştığını söyledi. Eğer yeni özellik kullanıma sunulursa, hesabınızı maksimum üç kişiyle paylaşmanızın yolu açılacak. Bunu biraz daha açacak olursak, sizin haricinde üç kişi daha hesabınızı dilediği gibi kontrol edebilecek.

#Instagram is working on Shared access: invite people you trust to access your #IG account 👀



ℹ️

• Invite up to 3 people so they can post content, manage messages and more without sharing your password

• People you invite won't be able to disable your account pic.twitter.com/RIQZVdNHzz